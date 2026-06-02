元宝塚歌劇団星組トップスターで女優の紅ゆずるが2日、自身のインスタグラムを更新。イベントでの豪華オフショットを披露した。

先月30日に日本武道館で開催された「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra〜宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！〜」に出演した紅は、「どうですか！このレジェンドの先輩方とのお写真！」と呼びかけた。

そして麻実れい、真琴つばさなど男役OGレジェンドスターの他、同イベントでMCを務めた黒木瞳、レジェンドゲストとして出演した小柳ルミ子を交えた写真を披露した。

紅は「この中に入れていただいていること自体が、私にとっては奇跡のような出来事です」と告白。「宝塚ファンだった頃の自分に見せてあげたら、おそらく信じないと思いますw」と振り返った。

また「残念ながら、ご出演されていた上級生の皆様全員とのお写真は叶いませんでしたが、この一枚一枚が私にとって家宝です」とも。日本武道館や宝塚歌劇団、創始者である小林一三氏への感謝の言葉をつづった。

この投稿にフォロワーからは「さゆみさん、美しかったです…」「日本武道館、本当に素晴らしくてゴージャスでした！」「やはり皆様、オーラが凄まじい、、、」「豪華過ぎ」「皆さん肌がお綺麗です」「メンバー凄っ！」などの声が集まった。