スクウェア・エニックスは、Nintendo Switch 2／Xbox Series X|S／Windows版『ファイナルファンタジーVII リバース』を6月3日に発売する。あわせて、発売に先駆けて「ロンチトレーラー」が公開された。

【画像あり】クラウドとセフィロスの因縁を描く スクリーンショット

公開された「ロンチトレーラー」では、星を救うための戦いの先に待ち受ける衝撃の運命を予感させる映像が描かれている。主人公クラウドたちと宿敵セフィロスとの因縁が加速する展開が切り取られた。

本作は、世界各地で高い評価を獲得したRPG『ファイナルファンタジーVII リバース』を、新たにNintendo Switch 2／Xbox Series X|S向けに展開するもの。広大なフィールドをいつでも自由に探索でき、遊びに満ちあふれた世界を冒険できる。3部作で描かれる「ファイナルファンタジーVII リメイク シリーズ」の第2作目にあたり、クラウドたちがミッドガルを脱出し、未知なる荒野へと旅立つ物語が描かれる。

あわせて、Kamitoと橘ひなのによる本作の実況プレイ配信が6月2日20時よりスタートすることも発表された。『FFVII リメイク インターグレード』に続く配信となり、広大なフィールドを駆け巡る自由な探索や、仲間との連携技が追加されたバトルなど、見どころ満載のNintendo Switch 2版を2人がプレイする。

また、ダウンロード版が20％OFFとなる早期購入セールも開催中。期間は6月10日23時59分まで、対応プラットフォームはNintendo Switch 2ダウンロード版、Xbox Series X|S／Windowsダウンロード版となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）