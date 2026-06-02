ハリマ化成グループ<4410.T>＝連日の年初来高値と気を吐く。ロジンなどの天然樹脂を原料とした化学品メーカーの草分けだが、半導体フォトレジスト用樹脂や先端半導体のパッケージング工程における封止材料などで実績を重ね、半導体関連の素材株人気に乗っている。５月中旬には、兵庫県加古川市の工場内に半導体材料を製造する工場棟及び研究棟を新設することを発表し、これが投資マネーの琴線に触れた。ファンダメンタルズ面からのアプローチでも評価余地が大きい。２７年３月期も増収見込みで、トップラインの過去最高更新基調が続くなか、１０倍前後のＰＥＲや０．６倍台のＰＢＲ、３．７％前後の配当利回りと３拍子揃ったバリュエーションの割安さが見直されている。



Ｒｉｄｇｅ－ｉ<5572.T>＝物色の矛先向かいストップ高。ＳＢＩホールディングス<8473.T>がこの日発表した米新興企業アンソロピックとの取り組みに関する適時開示の中で、ＳＢＩの持ち分法適用会社であるリッジアイを中核にグループ横断でのエンジニアリング体制を構築して開発・運用を進めるとの記載があり、これが材料視されているようだ。ＳＢＩはこの日午後１時ごろ、生成ＡＩ「クロード」を開発するアンソロピックとの間で、クロードを活用した全社的なＡＩトランスフォーメーション（ＡＸ）を推進することに合意したと発表した。アンソロピックからの支援や先進的技術を最大限に活用し、グループ全役職員をＡＩ人材へと育成することを目指す。また、ＳＢＩグループの持つ金融データとアンソロピックの技術力を掛け合わせた金融ＡＩエージェントの共同開発も検討するとしており、この実装にあたってリッジアイを中核に体制を構築して開発・運用を進めていくという。ＳＢＩの発表後、リッジアイ側も同様の適時開示を出した。



ＣＹＢＥＲＤＹＮＥ<7779.T>＝一気に切り返す展開。同社は筑波大学発のロボットベンチャーでフィジカルＡＩ関連の一角としてマーケットの注目度が高い。そうしたなか、１日取引終了後に米シリコンバレーを拠点とするグローバルベンチャーキャピタルのＰｅｇａｓｕｓ Ｔｅｃｈ Ｖｅｎｔｕｒｅｓと戦略的業務提携を行うとともに、ファンドを組成し戦略投資活動を共同推進することを発表した。「ＨＣＰＳ融合サイバニクスｗｉｔｈフィジカルＡＩ」領域の事業創出とグローバル展開の加速を目指す方針で、これによる業容拡大への期待が投資資金を呼び込んでいる。



Ｈｅａｒｔｓｅｅｄ<219A.T>＝一時ストップ高。１日の取引終了後に、虚血性心疾患に伴う重症心不全を対象に開発中の他家ｉＰＳ細胞由来心筋球「ＨＳ－００１」に関して、安全性及び有効性を評価するために実施した第１／２相試験（ＬＡＰｉＳ試験）の解析結果を発表。主要評価項目である安全性について、製造販売承認申請に向けた方針に影響を及ぼす安全性上の懸念は認められなかったとしたことを好感した買いが入っている。また、副次評価項目である有効性についても複数の評価項目で製造販売承認申請に向けた方針を支持する結果が得られたとしており、同社ではこれらの試験結果をもとに２６年中の製造販売承認申請を目指すとしている。



新日本理化<4406.T>＝大幅高で続伸。機能性樹脂原料や医薬中間体などを手掛ける化学メーカーで、足もとの業績は回復トレンドに向かっている。２７年３月期業績は増収を見込み、営業利益段階で前期比３９％増の８億円を予想。同社の戦略商品に位置付けられる感光性ポリイミド（ＰＳＰＩ）用酸無水物は、先端半導体製造の後工程（パッケージ工程）の配線形成における絶縁材料として高水準の需要があり、ＡＩデータセンター関連案件で収益機会が高まる可能性がある。また、同社は５月２７日に２０３０年度を最終年度とする中期経営計画を開示しているが、売上高３５０億円（前期実績３２１億円）、営業利益１７億５０００万円（同５億７６００万円）を目標に掲げており、ここからの中期成長シナリオに期待が高まっている。株価は２００円台と低位に位置するが、その値ごろ感だけではなく２％前後の配当利回りにもかかわらず、０．４倍台のＰＢＲは将来的に大幅な株価水準訂正余地を示唆するものとして投資マネーの食指を動かしている。



ＱＤレーザ<6613.T>＝３日ぶりに急反騰し一時ストップ高。１日の取引終了後、ＴＤＫ<6762.T>とＱＤレーザが保有する網膜投影技術を用いたＸＲグラス向け次世代ＲＧＢ光源モジュール及び光学エンジンの共同開発に加え、同技術に関する特許権の一部をＴＤＫに移転する事業協力契約を締結すると発表した。同時に２７年３月期の最終損益予想を前回予想の５８００万円の赤字から４億４１００万円の黒字（前期は３億５７００万円の赤字）に修正したと開示しており、これらを好感した買いが集まっている。特許権の一部を譲渡する対価約５億円を特別利益として計上する。ＱＤレーザによると、同社の網膜投影技術は微弱なレーザー光を用いて網膜に直接映像を投影することで、他のディスプレイ方式に対して小型化や低消費電力化、ピントフリーなどの点で優位性を有している。両社は今後、契約に基づき研究や市場開拓を共同で推進していく。



カナモト<9678.T>＝上場来高値圏を舞う。１日取引終了後、２６年１０月期連結業績予想について営業利益を１８７億円から２０４億円（前期比１７．５％増）へ上方修正すると発表した。従来の最高益予想に更に上乗せする形となっており、これを好感した買いを呼び込んでいる。資産稼働効率の向上やレンタル単価の適正価格への調整を進めた一方で、総合的なコスト削減による体質改善の効果もあって上期実績が計画を上回ったことから、この影響を織り込んだ。なお、売上高予想については従来予想を据え置いた。



※未確認情報が含まれる場合があります。株式の売買は自己責任に基づいて、ご自身でご判断ください。



出所：MINKABU PRESS