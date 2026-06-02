２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円７３銭前後と前日午後５時時点に比べ２０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円８９銭前後と同横ばいで推移している。



ドル円は、午前９時頃に１５９円６０銭台で推移していたが、午後にかけ１５９円７０銭台に値を上げた。イスラエルによるレバノンの親イラン武装組織ヒズボラへの攻撃が続いていることを受け、イランは１日、米国との協議を停止したと報じられた。これを受け、１日の米原油先物相場でＷＴＩ価格は一時９４．７８ドルまで上昇した。ただ、トランプ大統領は、イスラエルとヒズボラは攻撃停止に同意したと投稿。また、同氏はイランとの覚書について「今後１週間程度で実現できる可能性がある」との見通しを示したと伝わり、ＷＴＩ価格は２日の日本時間には９１ドル台に軟化した。ただ、イラン情勢の不透明感は強く、ドルは１５９円台後半で推移している。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６３７ドル前後と同０．００２０ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。



出所：MINKABU PRESS