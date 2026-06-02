2日大引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数362、値下がり銘柄数1070と、値下がりが優勢だった。



個別ではソフトテックス<550A>、山大<7426>がストップ高。インスペック<6656>は一時ストップ高と値を飛ばした。弘電社<1948>、ｎｍｓ ホールディングス<2162>、サニーサイドアップグループ<2180>、鉄人化ホールディングス<2404>、一正蒲鉾<2904>など21銘柄は年初来高値を更新。Ｂｉｔｃｏｉｎ Ｊａｐａｎ<8105>、豊和工業<6203>、日本オラクル<4716>、ＡＫＩＢＡホールディングス<6840>、エヌエフホールディングス<6864>は値上がり率上位に買われた。



一方、カネコ種苗<1376>、ホクリヨウ<1384>、ファーストコーポレーション<1430>、技研ホールディングス<1443>、ＴＡＮＡＫＥＮ<1450>など308銘柄が年初来安値を更新。イメージ ワン<2667>、トーシンホールディングス<9444>、カンセキ<9903>、太洋テクノレックス<6663>、シリコンスタジオ<3907>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース