　2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　270406　　　 2.8　　　 72930
２. <1357> 日経Ｄインバ　　 29958　　　18.0　　　　2928
３. <1321> 野村日経平均　　 28942　　　 0.8　　　 69830
４. <200A> 野村日半導　　　 20813　　　75.2　　　　5000
５. <1458> 楽天Ｗブル　　　 19560　　　19.7　　　 86930
６. <2644> ＧＸ半導日株　　 18073　　 101.5　　　　4116
７. <1360> 日経ベア２　　　 15590　　　81.8　　　　72.0
８. <1579> 日経ブル２　　　 14653　　　25.3　　　 788.0
９. <1398> ＳＭＤリート　　 11928　　 120.6　　　1818.0
10. <1306> 野村東証指数　　 11183　　 -31.6　　　 415.8
11. <1540> 純金信託　　　　 10885　　　 0.4　　　 21575
12. <1568> ＴＰＸブル　　　　6038　　　57.8　　　 931.3
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　5673　　　43.1　　　　6947
14. <1330> 上場日経平均　　　4067　　 158.9　　　 69830
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　4061　　　68.9　　　1901.0
16. <1542> 純銀信託　　　　　3742　　　44.5　　　 35950
17. <1346> ＭＸ２２５　　　　2771　　 211.3　　　 69350
18. <1320> ｉＦ日経年１　　　2746　　　65.8　　　 69500
19. <2243> ＧＸ半導体　　　　2590　　　 7.1　　　　4934
20. <1671> ＷＴＩ原油　　　　2583　　　73.1　　　　5363
21. <1358> 上場日経２倍　　　2507　　　74.3　　　139150
22. <1489> 日経高配５０　　　2402　　　-8.2　　　　3202
23. <1308> 上場東証指数　　　2162　　 230.6　　　　4107
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　2159　　　-1.3　　　　4494
25. <1459> 楽天Ｗベア　　　　2047　　　32.1　　　　 119
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　1976　　　-9.6　　　　2752
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　1826　　　-5.4　　　 81090
28. <314A> ｉＳゴールド　　　1737　　　45.2　　　 342.6
29. <2563> ｉＳ米国株Ｈ　　　1644　　 247.6　　　 403.7
30. <1356> ＴＰＸベア２　　　1619　　　76.6　　　 118.4
31. <1615> 野村東証銀行　　　1535　　　38.4　　　 662.1
32. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　1478　　　-8.5　　　 405.5
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　1369　　　20.1　　　　　73
34. <2631> ＭＸナスダク　　　1306　　 -46.2　　　 34840
35. <1545> 野村ナスＨ無　　　1276　　　 8.8　　　 245.7
36. <2244> ＧＸＵテック　　　1140　　　50.8　　　　3685
37. <1305> ｉＦＴＰ年１　　　1130　　　39.5　　　　4200
38. <2559> ＭＸ全世界株　　　1086　　　 4.9　　　 30060
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ　　　1007　　 949.0　　　　1838
40. <2036> 金先物Ｗブル　　　 999　　　31.8　　　179900
41. <2033> コスピブル　　　　 965　　　33.7　　　145000
42. <408A> ｉＳＢＡＩ　　　　 912　　　-5.1　　　 329.3
43. <1655> ｉＳ米国株　　　　 889　　 -30.7　　　 874.1
44. <1328> 野村金連動　　　　 840　　 129.5　　　 17125
45. <1541> 純プラ信託　　　　 819　　　37.0　　　　9200
46. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 730　　 -12.7　　　　1127
47. <513A> ＧＸ防衛日株　　　 710　　　33.2　　　　 871
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　 673　　　79.0　　　　1048
49. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 653　　 -16.9　　　 66430
50. <213A> 上場半導体株　　　 651　　　21.9　　　 462.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)

株探ニュース