ETF売買代金ランキング＝2日大引け
2日大引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 270406 2.8 72930
２. <1357> 日経Ｄインバ 29958 18.0 2928
３. <1321> 野村日経平均 28942 0.8 69830
４. <200A> 野村日半導 20813 75.2 5000
５. <1458> 楽天Ｗブル 19560 19.7 86930
６. <2644> ＧＸ半導日株 18073 101.5 4116
７. <1360> 日経ベア２ 15590 81.8 72.0
８. <1579> 日経ブル２ 14653 25.3 788.0
９. <1398> ＳＭＤリート 11928 120.6 1818.0
10. <1306> 野村東証指数 11183 -31.6 415.8
11. <1540> 純金信託 10885 0.4 21575
12. <1568> ＴＰＸブル 6038 57.8 931.3
13. <1329> ｉＳ日経 5673 43.1 6947
14. <1330> 上場日経平均 4067 158.9 69830
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ 4061 68.9 1901.0
16. <1542> 純銀信託 3742 44.5 35950
17. <1346> ＭＸ２２５ 2771 211.3 69350
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2746 65.8 69500
19. <2243> ＧＸ半導体 2590 7.1 4934
20. <1671> ＷＴＩ原油 2583 73.1 5363
21. <1358> 上場日経２倍 2507 74.3 139150
22. <1489> 日経高配５０ 2402 -8.2 3202
23. <1308> 上場東証指数 2162 230.6 4107
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2159 -1.3 4494
25. <1459> 楽天Ｗベア 2047 32.1 119
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1976 -9.6 2752
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1826 -5.4 81090
28. <314A> ｉＳゴールド 1737 45.2 342.6
29. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 1644 247.6 403.7
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1619 76.6 118.4
31. <1615> 野村東証銀行 1535 38.4 662.1
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 1478 -8.5 405.5
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1369 20.1 73
34. <2631> ＭＸナスダク 1306 -46.2 34840
35. <1545> 野村ナスＨ無 1276 8.8 245.7
36. <2244> ＧＸＵテック 1140 50.8 3685
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1130 39.5 4200
38. <2559> ＭＸ全世界株 1086 4.9 30060
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1007 949.0 1838
40. <2036> 金先物Ｗブル 999 31.8 179900
41. <2033> コスピブル 965 33.7 145000
42. <408A> ｉＳＢＡＩ 912 -5.1 329.3
43. <1655> ｉＳ米国株 889 -30.7 874.1
44. <1328> 野村金連動 840 129.5 17125
45. <1541> 純プラ信託 819 37.0 9200
46. <563A> ＧＸＮデカバ 730 -12.7 1127
47. <513A> ＧＸ防衛日株 710 33.2 871
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 673 79.0 1048
49. <1326> ＳＰＤＲ 653 -16.9 66430
50. <213A> 上場半導体株 651 21.9 462.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 270406 2.8 72930
２. <1357> 日経Ｄインバ 29958 18.0 2928
３. <1321> 野村日経平均 28942 0.8 69830
４. <200A> 野村日半導 20813 75.2 5000
５. <1458> 楽天Ｗブル 19560 19.7 86930
６. <2644> ＧＸ半導日株 18073 101.5 4116
７. <1360> 日経ベア２ 15590 81.8 72.0
８. <1579> 日経ブル２ 14653 25.3 788.0
９. <1398> ＳＭＤリート 11928 120.6 1818.0
10. <1306> 野村東証指数 11183 -31.6 415.8
11. <1540> 純金信託 10885 0.4 21575
12. <1568> ＴＰＸブル 6038 57.8 931.3
13. <1329> ｉＳ日経 5673 43.1 6947
14. <1330> 上場日経平均 4067 158.9 69830
15. <1343> 野村ＲＥＩＴ 4061 68.9 1901.0
16. <1542> 純銀信託 3742 44.5 35950
17. <1346> ＭＸ２２５ 2771 211.3 69350
18. <1320> ｉＦ日経年１ 2746 65.8 69500
19. <2243> ＧＸ半導体 2590 7.1 4934
20. <1671> ＷＴＩ原油 2583 73.1 5363
21. <1358> 上場日経２倍 2507 74.3 139150
22. <1489> 日経高配５０ 2402 -8.2 3202
23. <1308> 上場東証指数 2162 230.6 4107
24. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 2159 -1.3 4494
25. <1459> 楽天Ｗベア 2047 32.1 119
26. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 1976 -9.6 2752
27. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 1826 -5.4 81090
28. <314A> ｉＳゴールド 1737 45.2 342.6
29. <2563> ｉＳ米国株Ｈ 1644 247.6 403.7
30. <1356> ＴＰＸベア２ 1619 76.6 118.4
31. <1615> 野村東証銀行 1535 38.4 662.1
32. <1475> ｉＳＴＰＸ 1478 -8.5 405.5
33. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 1369 20.1 73
34. <2631> ＭＸナスダク 1306 -46.2 34840
35. <1545> 野村ナスＨ無 1276 8.8 245.7
36. <2244> ＧＸＵテック 1140 50.8 3685
37. <1305> ｉＦＴＰ年１ 1130 39.5 4200
38. <2559> ＭＸ全世界株 1086 4.9 30060
39. <1488> ｉＦＲＥＩＴ 1007 949.0 1838
40. <2036> 金先物Ｗブル 999 31.8 179900
41. <2033> コスピブル 965 33.7 145000
42. <408A> ｉＳＢＡＩ 912 -5.1 329.3
43. <1655> ｉＳ米国株 889 -30.7 874.1
44. <1328> 野村金連動 840 129.5 17125
45. <1541> 純プラ信託 819 37.0 9200
46. <563A> ＧＸＮデカバ 730 -12.7 1127
47. <513A> ＧＸ防衛日株 710 33.2 871
48. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 673 79.0 1048
49. <1326> ＳＰＤＲ 653 -16.9 66430
50. <213A> 上場半導体株 651 21.9 462.5
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日に比べた増減率(％)
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