2日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比14.3％増の5523億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同9.2％増の4042億円だった。



個別ではＭＡＸＩＳ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）上場投信 <2558> 、ｉシェアーズ Ｓ＆Ｐ ５００ トップ ２０ <313A> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> 、ステート・ストリート Ｓ＆Ｐ５００（為替ヘッジなし） <449A> 、ニッセイＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ヘッジなし <426A> など47銘柄が新高値。グローバルＸ ＭＳＣＩスーパーディビィデンド <2564> 、上場インデックスファンド日経ＥＳＧリート <2566> 、グローバルＸ レジデンシャル・Ｊ－ＲＥＩＴ ＥＴＦ <2097> 、ＮＺＡＭ ＲＥＩＴ指数（２・５・８・１１月決算型） <530A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 東証ＲＥＩＴ Ｃｏｒｅ指数 <2528> など38銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きでは中国Ｈ株ブル２倍上場投信 <1572> が5.24％高、グローバルＸ チャイナテック ＥＴＦ <380A> が3.81％高、ＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> が3.47％高、ＮＺＡＭ 上場投信 ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <535A> が3.24％高と大幅な上昇。



一方、東証グロース・コアＥＴＦ <1563> は5.03％安、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> は3.97％安、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> は3.74％安、防衛・航空宇宙 欧州株（ネットリターン） <498A> は3.51％安と大幅に下落した。



日経平均株価が200円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金2704億600万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金2321億5700万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が299億5800万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が289億4200万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が195億6000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が155億9000万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が146億5300万円の売買代金となった。



株探ニュース