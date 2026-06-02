現代アートの芸術祭『神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond』参加アーティスト全60組が発表
神戸・六甲山上を舞台とした現代アートの芸術祭『神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond』の参加アーティストが決まり、6月1日に全60組が発表された。
【画像】『神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond』参加アーティスト一覧
『神戸六甲ミーツ・アート』は、六甲山の豊かな自然や眺望とともに、散策しながらアート作品を楽しむことができる。六甲山には多くの観光やレジャー目的のお客様が訪れ、地元市民や観光客にとってさまざまな現代アート作品との「思いがけない出会いの場」となっている。2026年は60組のアーティストが六甲山の自然や紡がれてきた物語に向き合い、多様な表現を展開する（6月1日現在）。
2025年から常設作品となった奈良美智氏「Peace Head」に加え、今年は日本を代表するアーティストの一人である草間彌生氏の大型立体作品「南瓜」を特別寄託作品として「ROKKO森の音ミュージアム」内SIKIガーデン〜音の散策路〜に2026年3月から展示。このほか、特別展示のミケーレ・デ・ルッキ氏作品など、国内外アーティスト計60組が六甲山の自然の中で多様な表現を展開する。
■開催概要
名称：神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond
会期：2026年8月29日（土）〜11月29日（日）
※会期中無休。但し六甲山サイレンスリゾートは毎週月曜休業（月曜祝日の場合は翌平日に振替休業）
開催時間：午前10時〜午後5時 ※会場により一部異なる
会場：
ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）、六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）、バンノ山荘、開発さんの小屋※、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、風の教会エリア、六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル） ※「アスレチックパークGREENIA」上りバス停前
夜間イベント ひかりの森〜夜の芸術散歩〜
会期：2026年9月19日（土）〜11月29日（日）の土日祝限定
開催時間：午後5時〜8時
会場：ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園
【画像】『神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond』参加アーティスト一覧
『神戸六甲ミーツ・アート』は、六甲山の豊かな自然や眺望とともに、散策しながらアート作品を楽しむことができる。六甲山には多くの観光やレジャー目的のお客様が訪れ、地元市民や観光客にとってさまざまな現代アート作品との「思いがけない出会いの場」となっている。2026年は60組のアーティストが六甲山の自然や紡がれてきた物語に向き合い、多様な表現を展開する（6月1日現在）。
■開催概要
名称：神戸六甲ミーツ・アート2026 beyond
会期：2026年8月29日（土）〜11月29日（日）
※会期中無休。但し六甲山サイレンスリゾートは毎週月曜休業（月曜祝日の場合は翌平日に振替休業）
開催時間：午前10時〜午後5時 ※会場により一部異なる
会場：
ミュージアムエリア（ROKKO森の音ミュージアム・六甲高山植物園・新池）、六甲ケーブル（六甲ケーブル下駅・山上駅）、天覧台、兵庫県立六甲山ビジターセンター（記念碑台）、バンノ山荘、開発さんの小屋※、六甲ガーデンテラスエリア、自然体感展望台 六甲枝垂れ、風の教会エリア、六甲山サイレンスリゾート（旧六甲山ホテル） ※「アスレチックパークGREENIA」上りバス停前
夜間イベント ひかりの森〜夜の芸術散歩〜
会期：2026年9月19日（土）〜11月29日（日）の土日祝限定
開催時間：午後5時〜8時
会場：ROKKO森の音ミュージアム、六甲高山植物園