【球宴ファン投票】栗原陵矢&万波中正が14万票突破 DH部門は3位が変動〈パ・リーグ第7回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は2日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第7回中間発表を行いました。
前日1日の第6回中間発表から各部門トップは変わらず。球団別では日本ハムから最多5選手が部門トップの票数を集めています。
最多得票数は三塁手部門1位のソフトバンク・栗原陵矢選手で、14万3,701票。外野手部門1位の日本ハム・万波中正とともに、14万票を突破しました。そのほかオリックスのマチャド投手(抑え投手部門1位)と太田椋選手(二塁手部門1位)がともに10万票の大台に到達しています。
また、DH部門はロッテ・ポランコ選手が前日から1つ順位を上げ、3位に入りました。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽パ・リーグ ファン投票 第7回中間発表
【先発投手】
1位 伊藤大海（日本ハム）59,732票
2位 平良海馬（西武）51,524票
3位 大津亮介（ソフトバンク）33,862票
【中継投手】
1位 椋木蓮（オリックス）69,002票
2位 甲斐野央（西武）63,475票
3位 鈴木昭汰（ロッテ）59,539票
【抑え投手】
1位 マチャド（オリックス）101,453票
2位 岩城颯空（西武）60,658票
3位 横山陸人（ロッテ）56,932票
【捕手】
1位 田宮裕涼（日本ハム）97,254票
2位 若月健矢（オリックス）64,805票
3位 山本祐大（ソフトバンク）51,565票
【一塁手】
1位 清宮幸太郎（日本ハム）121,147票
2位 ネビン（西武）109,857票
3位 ソト（ロッテ）57,316票
【二塁手】
1位 太田椋（オリックス）100,587票
2位 小川龍成（ロッテ）78,025票
3位 牧原大成（ソフトバンク）71,393票
【三塁手】
1位 栗原陵矢（ソフトバンク）143,701票
2位 郡司裕也（日本ハム）69,642票
3位 宗佑磨（オリックス）55,422票
【遊撃手】
1位 村林一輝（楽天）67,439票
2位 水野達稀（日本ハム）66,179票
3位 紅林弘太郎（オリックス）59,326票
【外野手】
1位 万波中正（日本ハム）142,253票
2位 周東佑京（ソフトバンク）117,369票
3位 西川史礁（ロッテ）115,381票
4位 近藤健介（ソフトバンク）110,872票
5位 西川龍馬（オリックス）79,647票
1位 レイエス（日本ハム）138,072票
2位 柳田悠岐（ソフトバンク）93,457票
3位 ポランコ（ロッテ）43,295票