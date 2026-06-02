俳優の高橋一生（45）、斎藤工（44）、水上恒司（27）が2日、都内で、トリプル主演作Prime Original新ドラマシリーズ「犯罪者」（松永大司監督）制作会見に出席した。

同作はテレビ朝日系人気ドラマ「相棒」シリーズの脚本担当太田愛氏による同名小説を実写化したクライムミステリードラマ。白昼に起きた無差別殺傷事件の生存者繁藤修司（水上恒司）、誠実ゆえに孤立する刑事相馬亮介（高橋一生）、フリーライター遣水七雄（斎藤工）の3人が、事件の裏にある巨悪や企業隠蔽（いんぺい）、政界の癒着など日本社会の闇に立ち向かう群像劇。

この日、相関図が公表されたが、3人以外のキャストは役名のみが記されていた。高橋は「これは話せないですよね」と苦笑い。「それぞれ皆さんすてきなお芝居の方で、現場が楽しみだった」とし、「刑事なので、署の人間はすばらしい人がそろっているので楽しかった」という。その中でも「謎の男滝川はすごい」とアピールした。

松永監督（51）は、「基本的には映画を主戦場としているので、ここまで出る作品は撮っていない」とした。「新春ドラマスペシャルみたいなキャストで、8人は主役をはれる」とし、「それぞれ主張があるので大変で…。毎回現場にいくのに胃が痛かった」と高橋とは正反対の思いを語った。

7月17日から、同プラットフォームで世界独占配信を開始する。