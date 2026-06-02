「ＴＨＥ ＲＡＭＰＡＧＥ ｆｒｏｍ ＥＸＩＬＥ ＴＲＩＢＥ」のボーカルで、ソロとしても活躍するＨＯＫＵＴＯこと吉野北人が２日、公式サイトで台風６号の影響のため３日に東京・台場のダイバーシティ東京で開催予定だったフリーライブを中止すると発表した。

公式サイトでは、「６月３日（水）に開催を予定しておりました『ＨＯＫＵＴＯ １ｓｔアルバム「ＪＵＫＥ ＢＯＸ」発売記念フリーライブ』につきまして、台風６号の関東地方への接近に伴い、誠に残念ながら中止させていただくこととなりました」と報告。「楽しみに楽しみにお待ちいただいておりました皆様には、ご案内が直前となりましたこと、ならびに開催中止となりましたことにつきまして、心よりお詫（わ）び申し上げます」と謝罪した。

また、振替イベントについては現時点では未定とし、「安全を最優先に考慮した判断となりましたこと、何卒（なにとぞ）ご理解賜りますようお願い申し上げます」と説明した。

ＨＯＫＵＴＯは昨年５月にソロデビューし、イベント当日の３日に、個人としては初のアルバム「ＪＵＫＥ ＢＯＸ」を発売。これを記念し、同所にてミニライブと会場でアルバムを購入した人向けにお見送り会を開催する予定だった。

台風６号は３日に関東付近へ最接近する予定。同日午前に雨のピークを迎えると見込まれている。