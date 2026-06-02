俳優の山本耕史が２日、都内で「ＴＥＲＡＳＳ 新ＣＭ発表会」に出席した。

イベント内では不動産にちなみ、家族の話も展開した。「僕は子どもがいるので、こういう仕事をしていても学校の行事に参加する機会が多いし、なるべく参加したい。でもいることでお邪魔になってしまうこともあるかもしれないということはいつも念頭に置いてます」と慎重な様子。「『ご迷惑じゃないですか？』ということは聞いています。お伺いを立てずに参加したがる節があるので」と自身のことを話し、笑いを誘った。

「この人の一言があったから決断できたと印象に残っていること」を問われると、「家族」と回答。「新しい仕事で不安を感じている時に、僕の父母から『そんなこと気にせずやってみれば？』と言われたり。今だったら、どう演じようかなって思った時に奥さんに『根が明るいところがすごく合っていると思うよ』って言われたりとか。僕と違った目線を聞くと、『やってみよう』って切り替えられたりする」と感謝した。

不動産エージェントの独立を支援する不動産エージェントファーム。山本出演の新ＣＭは３日よりＷｅｂで公開される。