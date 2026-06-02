さかなクン、10キロぐらいある愛用バッグの中身を一挙公開 魚の“ぶ厚い”図鑑やレアな私服など全29種類「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」「まるでメリー・ポピンズ」
タレントで東京海洋大学名誉博士／客員教授のさかなクンが5月30日、自身のYouTubeチャンネルを更新。愛用しているカバンの中身が、スタッフによる“抜き打ち”で公開され、「まるでメリー・ポピンズさまのカバンじゃないか〜！」「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かった」などと反響を呼んでいる。
【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」魚の“ぶ厚い”図鑑や私服などバッグの中身を一挙公開するさかなクン
◆リュックは常に“パンパン”「筋トレちゃんに近い感じですね（笑）」
「【抜き打ち】さかなクンのカバンの中身チェックしたらメディア初公開のものが大漁だった件！」と題した動画は、常々さかなクンのリュックが“パンパン過ぎ”なことを受けて、スタッフが企画したもの。
移動中の車内で、スタッフが「さかなクンって、カバン大きくないですか？」と質問すると、さかなクンは「大きいというか重いですね。結構、筋トレちゃんに近い感じですね（笑）」とコメント。片手でリュックを持ち上げるさかなクンに対し、スタッフが持ってみると「うぅ。。。ちょっと結構…」「お米袋（10キロ）より重いですよ…」と相反するリアクションを見せた。
◆図鑑などの“ぶ厚い”魚の本も数冊
動画では、そんなリュックの中身を1つずつ紹介。魚を好きになるきっかけとなった海洋生物だという「蛸（タコ）」の食品サンプルやスケッチブック＆クレヨンのセット、魚の剥製＆貝殻、図鑑などの“ぶ厚い”魚の本が数冊などと、さかなクンらしさ全開のアイテムが続々と登場した。
本のなかには、東京海洋大学著書『日本産魚類全種の学名』という、魚の学名と意味を網羅した大図鑑も。さかなクンは「インターネットさんで探しても、ここまでは調べきれないと思います。日本一の世界に誇る学名の図鑑さんだなと」話し、カツオの学名が「カツオヌス ペラミス」であることを説明していた。
ほかにも「パッと絵とかサインを書かしていただいて、お渡しするとみなさま喜んでくださいます」と、自身が出演する番組『ギョギョッとサカナ☆スター』のシール付きのミニ色紙、さかなクンがイラストを手がけた菓子『さかなのスナック』（×3）など、誰かに喜んでもらえるように常備しているアイテムも多数。
◆メディア初公開？柄パンツなどの着替えも
また、大好きな漫画だという『ど根性ガエル』（22巻）やゴム製の歯間ブラシ、柄パンツ、シャツ、メッシュソックスといった私服の着替えといったプライベート感たっぷりの物もお披露目され、スタッフからも「さかなクンのパンツは多分メディア初公開じゃないですか？」と貴重な映像になっていることが伝えられていた。
最終的に全29種類のアイテムが披露され、コメント欄には「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」「さかなクンって本当にすごい。どれだけ図鑑を鞄に入れて…」「魚に関するものばかり」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かったですよ 歯間ブラシ!!とかパンツ!!とか（笑）」「今まで見た有名人のバッグの中身で一番面白かった！さかなクン最高」などと、さまざまな反響が寄せられている。
【動画】「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」魚の“ぶ厚い”図鑑や私服などバッグの中身を一挙公開するさかなクン
◆リュックは常に“パンパン”「筋トレちゃんに近い感じですね（笑）」
移動中の車内で、スタッフが「さかなクンって、カバン大きくないですか？」と質問すると、さかなクンは「大きいというか重いですね。結構、筋トレちゃんに近い感じですね（笑）」とコメント。片手でリュックを持ち上げるさかなクンに対し、スタッフが持ってみると「うぅ。。。ちょっと結構…」「お米袋（10キロ）より重いですよ…」と相反するリアクションを見せた。
◆図鑑などの“ぶ厚い”魚の本も数冊
動画では、そんなリュックの中身を1つずつ紹介。魚を好きになるきっかけとなった海洋生物だという「蛸（タコ）」の食品サンプルやスケッチブック＆クレヨンのセット、魚の剥製＆貝殻、図鑑などの“ぶ厚い”魚の本が数冊などと、さかなクンらしさ全開のアイテムが続々と登場した。
本のなかには、東京海洋大学著書『日本産魚類全種の学名』という、魚の学名と意味を網羅した大図鑑も。さかなクンは「インターネットさんで探しても、ここまでは調べきれないと思います。日本一の世界に誇る学名の図鑑さんだなと」話し、カツオの学名が「カツオヌス ペラミス」であることを説明していた。
ほかにも「パッと絵とかサインを書かしていただいて、お渡しするとみなさま喜んでくださいます」と、自身が出演する番組『ギョギョッとサカナ☆スター』のシール付きのミニ色紙、さかなクンがイラストを手がけた菓子『さかなのスナック』（×3）など、誰かに喜んでもらえるように常備しているアイテムも多数。
◆メディア初公開？柄パンツなどの着替えも
また、大好きな漫画だという『ど根性ガエル』（22巻）やゴム製の歯間ブラシ、柄パンツ、シャツ、メッシュソックスといった私服の着替えといったプライベート感たっぷりの物もお披露目され、スタッフからも「さかなクンのパンツは多分メディア初公開じゃないですか？」と貴重な映像になっていることが伝えられていた。
最終的に全29種類のアイテムが披露され、コメント欄には「こんだけ入ってればそりゃ重い!!!」「さかなクンって本当にすごい。どれだけ図鑑を鞄に入れて…」「魚に関するものばかり」「さかなクンの人間の部分を垣間見ることができて面白かったですよ 歯間ブラシ!!とかパンツ!!とか（笑）」「今まで見た有名人のバッグの中身で一番面白かった！さかなクン最高」などと、さまざまな反響が寄せられている。