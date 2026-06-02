演歌歌手の藤あや子（65）が5月31日、ブログを更新。夫や娘と18歳の孫・明日歌さんの体育祭の応援に行ったことを明かし、注目を集めている。

【映像】24歳年下の夫との乾杯ショットや18歳の孫

2017年4月、24歳年下の男性との結婚を発表した藤。これまでもブログで家族との日常を発信しており、夫の誕生日に乾杯する姿や、明日歌さんとともにゴルフを楽しむ様子、愛情たっぷりの手料理が並ぶ食卓なども披露してきた。

24歳年下の夫や娘らと18歳孫の体育祭を応援

2026年5月31日の更新では、お弁当を作り、夫や娘らとともに明日歌さんの体育祭の応援に行ったことを報告。「あっちゃん高校最後の体育祭。娘と夫とじゅんちゃんと朝から応援に行ってきました。去年は障害物競走してたのに今回はヘアが乱れるからやらないよ、だって。あんなに汗だくで、必死に走ってたのに、女子力高いのね」と、成長した孫の姿に目を細めてつづった。

この投稿には「お弁当、美味しそうですねぇ」「高校生が運動する姿は まぶしいですよね〜」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）