「ビックリしました」SUPER BEAVER・渋谷龍太、「メンバー脱退のお知らせ」を発表。「tukiと同じことしてて草」
ロックバンド・SUPER BEAVERの渋谷龍太さんは6月1日、自身のX（旧Twitter）を更新。「メンバー脱退のお知らせ」を発表し、話題となっています。
【投稿】SUPER BEAVER・渋谷龍太、「メンバー脱退のお知らせ」を発表
この投稿に、藤原さん本人は「渋谷さんこれからよろしくお願いします！精一杯頑張ります」とコメント。また、ファンからは「ビックリしました」「これ毎年ドキッとさせられる」「釣られるところだった」「tukiと同じことしてて草」「藤原"38才”広明さん活躍楽しみにしてます！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【投稿】SUPER BEAVER・渋谷龍太、「メンバー脱退のお知らせ」を発表
「脱退致しました」渋谷さんは「【メンバー脱退のお知らせ】昨日5月31日をもちまして、ドラムの藤原"37才"広明が脱退致しました」と発表。しかし「今後の我々の活動ですが、本日、藤原"38才”広明が加入することと相成りましたので懸命に精進していく所存です。はぴばすで」とも明かしています。名前に年齢が入っているメンバーの藤原"38才"広明さんの恒例の“改名”だったようです。
藤原さん本人も投稿藤原さんも同日、自身のXを更新。「今年も無事レベルアップできました。沢山のおめでとうをありがとうございます。藤原"38才"広明これからよろしくお願いします」と投稿しています。ファンからは「初めまして藤原"38才"広明さん」「改めましてレベルアップおめでとうございます」「毎年改名やね笑」といった祝福の声が寄せられました。今後の活躍も楽しみですね。
(文:堀井 ユウ)