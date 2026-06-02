【注目の付録】夏に大活躍の「保冷バッグ」「保冷ポーチ」がうれしい！ 6月発売の「保冷グッズ」付き注目雑誌3選
数ある雑誌の中から、チェックしておきたい付録を3つ厳選してご紹介します。今回しか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力をそれぞれ紹介します。
オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が付いてきます。
▼ボックス型で安定感抜群！精肉パックも平らに収納可能
今回の付録は、底面が広く設計されたボックス型の保冷ポーチです。マチがしっかりしているため、スーパーで購入した精肉やお惣菜のパックを平らな状態のまま安定して入れることができます。中身が傾きにくいため、液漏れや偏りを防げるのが嬉しいポイントです。日々のお買い物はもちろん、お弁当箱を水平に持ち運びたいランチタイムにも重宝します。
▼見た目以上の収納力！レジャーやコスメ収納にも最適
コンパクトな見た目ながら収納力は抜群で、350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら横に倒して4本ほど収まるサイズ感です。内側にはポケットが付いており、保冷剤を入れて冷却効果を高めることもできます。また、高さがあるためスキンケアのボトルなどを立てて収納するコスメポーチとして活用するのもおすすめです。しなやかな素材なので、使わないときはスリムに折りたたんで持ち運べます。
宝島社から6月29日に発売される『24H 極厚断熱素材が氷をキープ！ 超保冷バッグBOOK produced by JAM HOME MADE』（税込3839円）。付録として、「ジャムホームメイド 超保冷バッグ」が付いてきます。
▼シリーズ累計10万部突破！史上最高の保冷力を誇る本格仕様
シリーズ累計10万部を突破した大ヒット保冷バッグシリーズが、人気ブランド「JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）」とコラボレーションして登場。3層構造＆約1.5cm of 断熱材を採用し、宝島社保冷バッグシリーズ史上最高の保冷力を実現しました。コンパクトながら約10リットルの大容量で、350mL缶なら10本、500mLペットボトルなら最大9本も入る収納力。お肉のパックやブロッコリーなど、かさばる食材もしっかり収まるのが頼もしいポイントです。
▼JAM HOME MADEらしい遊び心と機能性を両立したアップデート版
ダブルジッパー＆コード付きプルで開閉しやすく、外側両サイドには小物が入るメッシュポケット、正面にはカラビナなどを付けられるデイジーチェーンを搭載. ハンドルは天面に付けたシンプルな仕様にアップデートされました。サイズは約高さ22×幅23.5×マチ19cmで、自立するボックスタイプ。内側には保冷剤を入れられるファスナーメッシュポケットや結露の染み出しを防ぐ防水生地、メインファスナーは止水ファスナーを採用するなど、機能面も抜かりなしです。
宝島社から6月1日に発売される『Coleman BRAND BOOK』（税込4059円）。付録として、「保冷バッグ RED」が付いてきます。
▼大ヒットクーラー「テイク6」モチーフ！4つのポケットで機能性も抜群
コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフにしたオリジナルデザインの保冷バッグです。4つのサイドポケットとメッシュ内ポケットを備え、開閉しやすいWファスナーを採用した機能的な設計が魅力。PU素材のしっかりとしたフタと汚れに強い素材を使用しており、アウトドアシーンでも頼れる仕上がりになっています。
▼350mL缶6本＋軽食が入る！夏のレジャーにちょうどいいサイズ感
350mL缶6本と軽食が収まるサイズ感で、500mLペットボトルも入る使いやすい容量を実現。サイズは幅26×高さ14.5×奥行19.5cm（約）で、夏のレジャーやBBQにちょうどいい大きさです。コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブックということで、誌面では50周年のヒストリーや最新コレクションも紹介されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)
『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』の「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」
オレンジページから6月17日に発売される『オレンジページ 2026年 7/2号増刊』（税込1430円）。付録として、「KINOKUNIYAボックス保冷ポーチ〈ボーダー〉」が付いてきます。
今回の付録は、底面が広く設計されたボックス型の保冷ポーチです。マチがしっかりしているため、スーパーで購入した精肉やお惣菜のパックを平らな状態のまま安定して入れることができます。中身が傾きにくいため、液漏れや偏りを防げるのが嬉しいポイントです。日々のお買い物はもちろん、お弁当箱を水平に持ち運びたいランチタイムにも重宝します。
▼見た目以上の収納力！レジャーやコスメ収納にも最適
コンパクトな見た目ながら収納力は抜群で、350ml缶なら6本、500mlペットボトルなら横に倒して4本ほど収まるサイズ感です。内側にはポケットが付いており、保冷剤を入れて冷却効果を高めることもできます。また、高さがあるためスキンケアのボトルなどを立てて収納するコスメポーチとして活用するのもおすすめです。しなやかな素材なので、使わないときはスリムに折りたたんで持ち運べます。
『24H 極厚断熱素材が氷をキープ！ 超保冷バッグBOOK produced by JAM HOME MADE』の「ジャムホームメイド 超保冷バッグ」
宝島社から6月29日に発売される『24H 極厚断熱素材が氷をキープ！ 超保冷バッグBOOK produced by JAM HOME MADE』（税込3839円）。付録として、「ジャムホームメイド 超保冷バッグ」が付いてきます。
▼シリーズ累計10万部突破！史上最高の保冷力を誇る本格仕様
シリーズ累計10万部を突破した大ヒット保冷バッグシリーズが、人気ブランド「JAM HOME MADE（ジャムホームメイド）」とコラボレーションして登場。3層構造＆約1.5cm of 断熱材を採用し、宝島社保冷バッグシリーズ史上最高の保冷力を実現しました。コンパクトながら約10リットルの大容量で、350mL缶なら10本、500mLペットボトルなら最大9本も入る収納力。お肉のパックやブロッコリーなど、かさばる食材もしっかり収まるのが頼もしいポイントです。
▼JAM HOME MADEらしい遊び心と機能性を両立したアップデート版
ダブルジッパー＆コード付きプルで開閉しやすく、外側両サイドには小物が入るメッシュポケット、正面にはカラビナなどを付けられるデイジーチェーンを搭載. ハンドルは天面に付けたシンプルな仕様にアップデートされました。サイズは約高さ22×幅23.5×マチ19cmで、自立するボックスタイプ。内側には保冷剤を入れられるファスナーメッシュポケットや結露の染み出しを防ぐ防水生地、メインファスナーは止水ファスナーを採用するなど、機能面も抜かりなしです。
『Coleman BRAND BOOK』の「保冷バッグ RED」
宝島社から6月1日に発売される『Coleman BRAND BOOK』（税込4059円）。付録として、「保冷バッグ RED」が付いてきます。
▼大ヒットクーラー「テイク6」モチーフ！4つのポケットで機能性も抜群
コールマンの大ヒットクーラーボックス「テイク6」をモチーフにしたオリジナルデザインの保冷バッグです。4つのサイドポケットとメッシュ内ポケットを備え、開閉しやすいWファスナーを採用した機能的な設計が魅力。PU素材のしっかりとしたフタと汚れに強い素材を使用しており、アウトドアシーンでも頼れる仕上がりになっています。
▼350mL缶6本＋軽食が入る！夏のレジャーにちょうどいいサイズ感
350mL缶6本と軽食が収まるサイズ感で、500mLペットボトルも入る使いやすい容量を実現。サイズは幅26×高さ14.5×奥行19.5cm（約）で、夏のレジャーやBBQにちょうどいい大きさです。コールマン日本創業50周年を記念したスペシャルブックということで、誌面では50周年のヒストリーや最新コレクションも紹介されています。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください
(文:All About ニュース お買いもの部)