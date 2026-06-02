【球宴ファン投票】森下翔太が最速20万票突破 佐藤輝明も19万票超え 一塁手部門ではオスナが2位浮上〈セ・リーグ第7回中間発表〉
NPB(日本野球機構)は2日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第7回中間発表を行いました。
前回から各部門1位選手の変動はなし。外野手部門で1位を独走する阪神の森下翔太選手が両リーグの選手で最速となる20万票を突破となりました。上位陣の順位変動では、一塁手部門でヤクルトのオスナ選手がDeNAの筒香嘉智選手を抜いて、2位に浮上。トップを走る阪神の大山悠輔選手は16万票を超えており、独走しています。また二塁手部門でヤクルトの内山壮真選手が巨人の浦田俊輔選手を抜いて、5位に名を連ねました。
ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。
▽セ・リーグ ファン投票 第7回中間発表（各部門上位3選手、外野手は5選手）
【先発投手】
1位 郄橋遥人（阪神）77,394票
2位 山野太一（ヤクルト）63,716票
3位 才木浩人（阪神）36,696票
【中継投手】
1位 大勢（巨人）126,373票
2位 星知弥（ヤクルト）59,107票
3位 レイノルズ（DeNA）24,535票
【抑え投手】
1位 キハダ（ヤクルト）143,000票
2位 岩崎優（阪神）61,785票
3位 マルティネス（巨人）49,306票
【捕手】
1位 坂本誠志郎（阪神）75,523票
2位 古賀優大（ヤクルト）69,240票
3位 坂倉将吾（広島）49,900票
【一塁手】
1位 大山悠輔（阪神）161,632票
2位 オスナ（ヤクルト）55,780票
3位 筒香嘉智（DeNA）55,626票
【二塁手】
1位 中野拓夢（阪神）133,628票
2位 牧秀悟（DeNA）72,097票
3位 田中幹也（中日）39,382票
【三塁手】
1位 佐藤輝明（阪神）194,630票
2位 武岡龍世（ヤクルト）59,552票
3位 坂本勇人（巨人）38,973票
【遊撃手】
1位 長岡秀樹（ヤクルト）99,860票
2位 村松開人（中日）95,216票
3位 木浪聖也（阪神）66,083票
1位 森下翔太（阪神）210,545票
2位 度会隆輝（DeNA）97,168票
3位 細川成也（中日）95,345票
4位 増田珠（ヤクルト）86,021票
5位 サンタナ（ヤクルト）73,240票