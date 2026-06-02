NPB(日本野球機構)は2日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第7回中間発表を行いました。

前回から各部門1位選手の変動はなし。外野手部門で1位を独走する阪神の森下翔太選手が両リーグの選手で最速となる20万票を突破となりました。上位陣の順位変動では、一塁手部門でヤクルトのオスナ選手がDeNAの筒香嘉智選手を抜いて、2位に浮上。トップを走る阪神の大山悠輔選手は16万票を超えており、独走しています。また二塁手部門でヤクルトの内山壮真選手が巨人の浦田俊輔選手を抜いて、5位に名を連ねました。

ファン投票は6月28日が投票締め切りとなり、7月7日に最終結果が発表されます。

▽セ・リーグ ファン投票 第7回中間発表（各部門上位3選手、外野手は5選手）

【先発投手】

1位 郄橋遥人（阪神）77,394票

2位 山野太一（ヤクルト）63,716票

3位 才木浩人（阪神）36,696票

【中継投手】

1位 大勢（巨人）126,373票

2位 星知弥（ヤクルト）59,107票

3位 レイノルズ（DeNA）24,535票

【抑え投手】

1位 キハダ（ヤクルト）143,000票

2位 岩崎優（阪神）61,785票

3位 マルティネス（巨人）49,306票

【捕手】

1位 坂本誠志郎（阪神）75,523票

2位 古賀優大（ヤクルト）69,240票

3位 坂倉将吾（広島）49,900票

【一塁手】

1位 大山悠輔（阪神）161,632票

2位 オスナ（ヤクルト）55,780票

3位 筒香嘉智（DeNA）55,626票

【二塁手】

1位 中野拓夢（阪神）133,628票

2位 牧秀悟（DeNA）72,097票

3位 田中幹也（中日）39,382票

【三塁手】

1位 佐藤輝明（阪神）194,630票

2位 武岡龍世（ヤクルト）59,552票

3位 坂本勇人（巨人）38,973票

【遊撃手】

1位 長岡秀樹（ヤクルト）99,860票

2位 村松開人（中日）95,216票

3位 木浪聖也（阪神）66,083票

【外野手】1位 森下翔太（阪神）210,545票2位 度会隆輝（DeNA）97,168票3位 細川成也（中日）95,345票4位 増田珠（ヤクルト）86,021票5位 サンタナ（ヤクルト）73,240票