獣医師と共同開発した愛犬用総合栄養食を発売--おなか、皮膚・被毛、シニアケアの3種
ホットドッグは6月15日頃から順次、ペット専用ブランド「コミフPETS」より、獣医師と共同開発した成犬・高齢犬向けの「コミフPETS総合栄養食」の販売を開始する。オンラインにて、先行販売している。
コミフPETS総合栄養食 3フレーバー
「おいしく、健康に。」をコンセプトに開発された同商品は、ヒューマングレードの食材を使用し、国内の食品工場で製造する。愛犬が食べやすいよう素材を細かく刻んで仕上げており、毎日の主要な食事としてはもちろん、トッピングとしても活用できる。
フレーバーは3、愛犬の悩みに合わせて選べる3種類。ビフィズス菌を10億個配合し、小食な愛犬にもおすすめの「牛肉＆豚レバー(おなかケア)」、オメガ3脂肪酸を含みデリケートな肌に配慮した「鶏肉＆豚レバー(皮膚・被毛ケア)」、高タンパクで体重管理にも適した「馬肉＆豚レバー(シニアケア)」を用意する。
サイズは、お試しに便利な100g袋(495円)と、使いたい分だけ解凍できる小分けタイプの240g袋(990円)の2種類を用意する。
コミフPETS総合栄養食 240gラインナップ 小分けイメージ
コミフPETS総合栄養食 3フレーバー
「おいしく、健康に。」をコンセプトに開発された同商品は、ヒューマングレードの食材を使用し、国内の食品工場で製造する。愛犬が食べやすいよう素材を細かく刻んで仕上げており、毎日の主要な食事としてはもちろん、トッピングとしても活用できる。
サイズは、お試しに便利な100g袋(495円)と、使いたい分だけ解凍できる小分けタイプの240g袋(990円)の2種類を用意する。
コミフPETS総合栄養食 240gラインナップ 小分けイメージ