刻み大根がパリパリ！ご飯・麺・冷奴に合う旨辛おかず調味料「鬼うま！夏メシ革命」発売
会津天宝醸造は6月1日、旨辛タイプのおかず調味料「鬼うま！夏メシ革命」(378円)を、全国のスーパーマーケットおよび公式オンラインショップなどで発売する。
鬼うま！夏メシ革命
同商品は、近年の猛暑による「食欲が落ちる」「火を使った調理がつらい」といった生活者の声に応え、「のせるだけ・混ぜるだけで一気に満足感が上がる」をコンセプトに開発した。青唐辛子の爽やかな辛みと、赤唐辛子のコクのある辛みを絶妙なバランスで組み合わせ、主原料である刻み大根のパリパリとした心地よい食感を掛け合わせている。
そうめん・うどん・冷麺など、夏に良く食される食事を、やみつきになる「旨辛仕立て」に変身させる調味料で、麺はもちろん、ご飯に海苔と温泉卵を添えた「簡単スタミナ丼」や、冷奴へのトッピングなど、さまざまな料理に使用できる。
そうめんにのせて
冷奴にトッピング
一部店舗では5月中に先行販売予定。
鬼うま！夏メシ革命
同商品は、近年の猛暑による「食欲が落ちる」「火を使った調理がつらい」といった生活者の声に応え、「のせるだけ・混ぜるだけで一気に満足感が上がる」をコンセプトに開発した。青唐辛子の爽やかな辛みと、赤唐辛子のコクのある辛みを絶妙なバランスで組み合わせ、主原料である刻み大根のパリパリとした心地よい食感を掛け合わせている。
そうめん・うどん・冷麺など、夏に良く食される食事を、やみつきになる「旨辛仕立て」に変身させる調味料で、麺はもちろん、ご飯に海苔と温泉卵を添えた「簡単スタミナ丼」や、冷奴へのトッピングなど、さまざまな料理に使用できる。
そうめんにのせて
冷奴にトッピング
一部店舗では5月中に先行販売予定。