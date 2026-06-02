ビバリーは5月15日、ラベラーロールシール「Baum deco(バウムデコ)」(693円)を発売した。

たくさん使えるラベラーロールシール 《Baum deco バウムデコ》

同商品は、値札用として知られるラベラーシールをデコ文具へと昇華させたロール型のシール。

嬉しい大容量

気兼ねなくたっぷりと使える大容量設計が魅力で、22mm×12mmの「ラベルタイプ」は15デザイン・1,000枚入りで、ワンポイントやラベル使いにおすすめ。22mm×22mmの「スクエアタイプ」は8デザイン・500枚入りで、マンスリーやちょっとしたメッセージに使える。それぞれのデザインに2種類の色違いが含まれている。

さまざまな絵柄を用意

印刷には、鮮やかな発色が美しい「特色印刷」を採用。紙素材のシールであるため、上から文字を書き込んだり、はんこを押すこともできる。

アイデア次第で使い方はいろいろ

手帳や日記のデコレーションをはじめ、ギフトラッピングのワンポイントや封かん、シール交換など、自分使いから贈り物まで幅広い用途に使用できる。

ギフトや手紙のワンポイントに