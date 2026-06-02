商品の値札用シールがデコ文具に!?可愛い絵柄で大容量のラベラーロールシールが発売
ビバリーは5月15日、ラベラーロールシール「Baum deco(バウムデコ)」(693円)を発売した。
たくさん使えるラベラーロールシール 《Baum deco バウムデコ》
同商品は、値札用として知られるラベラーシールをデコ文具へと昇華させたロール型のシール。
嬉しい大容量
気兼ねなくたっぷりと使える大容量設計が魅力で、22mm×12mmの「ラベルタイプ」は15デザイン・1,000枚入りで、ワンポイントやラベル使いにおすすめ。22mm×22mmの「スクエアタイプ」は8デザイン・500枚入りで、マンスリーやちょっとしたメッセージに使える。それぞれのデザインに2種類の色違いが含まれている。
さまざまな絵柄を用意
印刷には、鮮やかな発色が美しい「特色印刷」を採用。紙素材のシールであるため、上から文字を書き込んだり、はんこを押すこともできる。
アイデア次第で使い方はいろいろ
手帳や日記のデコレーションをはじめ、ギフトラッピングのワンポイントや封かん、シール交換など、自分使いから贈り物まで幅広い用途に使用できる。
ギフトや手紙のワンポイントに
たくさん使えるラベラーロールシール 《Baum deco バウムデコ》
同商品は、値札用として知られるラベラーシールをデコ文具へと昇華させたロール型のシール。
嬉しい大容量
気兼ねなくたっぷりと使える大容量設計が魅力で、22mm×12mmの「ラベルタイプ」は15デザイン・1,000枚入りで、ワンポイントやラベル使いにおすすめ。22mm×22mmの「スクエアタイプ」は8デザイン・500枚入りで、マンスリーやちょっとしたメッセージに使える。それぞれのデザインに2種類の色違いが含まれている。
さまざまな絵柄を用意
印刷には、鮮やかな発色が美しい「特色印刷」を採用。紙素材のシールであるため、上から文字を書き込んだり、はんこを押すこともできる。
アイデア次第で使い方はいろいろ
手帳や日記のデコレーションをはじめ、ギフトラッピングのワンポイントや封かん、シール交換など、自分使いから贈り物まで幅広い用途に使用できる。
ギフトや手紙のワンポイントに