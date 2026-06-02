＝LOVEメンバー、東京タワーバックに美脚全開 抜群スタイル際立つ私服ショットに絶賛の声「完璧なプロポーション」「おしゃれすぎる」
【モデルプレス＝2026/06/02】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が5月31日、自身のInstagramを更新。ハーフパンツ姿を公開した。
【写真】29歳人気アイドル「憧れのスタイル」と話題の私服ショット
諸橋は「お散歩したいね でも来月から梅雨かぁ、、」とつづり、東京タワーを背に撮影した写真を投稿。ライトグレーのスポーティなトップスにダメージデニムハーフパンツ、白のソックスとスニーカーを合わせたスタイルでお茶目なポーズをとる姿が収められており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また、片足立ちでポージングする姿や顎に指を添えてカメラを見つめるショットなども披露している。
この投稿は「完璧なプロポーション」「スラッとしてて綺麗」「憧れのスタイル」「ポーズが可愛すぎる」「おしゃれすぎる」「ナチュラルで素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】29歳人気アイドル「憧れのスタイル」と話題の私服ショット
◆諸橋沙夏、スラリ美脚のぞくハーフパンツ姿披露
諸橋は「お散歩したいね でも来月から梅雨かぁ、、」とつづり、東京タワーを背に撮影した写真を投稿。ライトグレーのスポーティなトップスにダメージデニムハーフパンツ、白のソックスとスニーカーを合わせたスタイルでお茶目なポーズをとる姿が収められており、スラリとした美しい脚がのぞいている。
また、片足立ちでポージングする姿や顎に指を添えてカメラを見つめるショットなども披露している。
◆諸橋沙夏の投稿に「完璧なプロポーション」と反響
この投稿は「完璧なプロポーション」「スラッとしてて綺麗」「憧れのスタイル」「ポーズが可愛すぎる」「おしゃれすぎる」「ナチュラルで素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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