安藤優子「キッチン居酒屋アンドー」ちらし寿司にコロッケ…豪華手料理披露「色合い綺麗」「手が込んでる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】キャスターの安藤優子が6月1日、自身のInstagramを更新。手料理を公開した。
【写真】60代ベテランキャスター「色合い綺麗」豪華ちらし寿司公開
安藤は「昨日はゴルフからの、メンバーと共にキッチン居酒屋にて乾杯」と記し、手料理の写真を投稿。「キッチン居酒屋アンドー」と添えた写真では、卵やエビ、とびこ、絹さやなどを散らした彩り豊かなちらし寿司をメインに、手料理がテーブルいっぱいに並ぶ様子を公開している。ちらし寿司の他にも、豚の角煮、トマトといちごのカプレーゼ、焼きそら豆、カラッと揚がった「オット手作りのコロッケ」、海老フライなど、豪華なおかずも披露している。
この投稿は「色合い綺麗」「クオリティ高すぎ」「どれも手が込んでる」「本当にお店みたい」「彩りが綺麗で見てるだけで幸せ」「旦那様も料理上手で素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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【写真】60代ベテランキャスター「色合い綺麗」豪華ちらし寿司公開
◆安藤優子、手料理の数々披露
安藤は「昨日はゴルフからの、メンバーと共にキッチン居酒屋にて乾杯」と記し、手料理の写真を投稿。「キッチン居酒屋アンドー」と添えた写真では、卵やエビ、とびこ、絹さやなどを散らした彩り豊かなちらし寿司をメインに、手料理がテーブルいっぱいに並ぶ様子を公開している。ちらし寿司の他にも、豚の角煮、トマトといちごのカプレーゼ、焼きそら豆、カラッと揚がった「オット手作りのコロッケ」、海老フライなど、豪華なおかずも披露している。
◆安藤優子の投稿に「どれも手が込んでる」と反響
この投稿は「色合い綺麗」「クオリティ高すぎ」「どれも手が込んでる」「本当にお店みたい」「彩りが綺麗で見てるだけで幸せ」「旦那様も料理上手で素敵」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
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