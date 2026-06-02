コットンきょんの美人妻、“おばんざい居酒屋風”8種の手料理披露に「品数の多さにびっくり」「羨ましすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・コットンのきょんの妻でタレントのまつきりなが5月31日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を披露した。
【写真】コットンきょんの妻・まつきりな「本気の居酒屋メニュー」と話題の豪華手料理
まつきは「今日もやり切ったぁあ！」とコメントし、写真を投稿。「りなちゃんおばんざい居酒屋」という文字とメニューが書かれた手書きのボードとともに、手料理の数々を披露した。「かつおのおさしみ的な的な」と記したメニューをはじめ、たっぷりの肉とネギがトッピングされただし巻き卵、旨辛もやしナムル、もずく、ほうれんそうのおひたし、卵黄ポテトサラダ、あげ出し豆腐がテーブルに並び、傍らにはビールと芋焼酎も添えられ、まるで居酒屋のように品数豊富な食卓となっている。
最後に「明日からまた1週間がんばろーー」とメッセージを記している。
この投稿に、ファンからは「品数の多さにびっくり」「本気の居酒屋メニューですごい」「ダイエットにも良さそう」「めっちゃ美味しそう」「これは胃袋ガッチリ掴まれる」「きょんちゃんが羨ましすぎる」といった声が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】コットンきょんの妻・まつきりな「本気の居酒屋メニュー」と話題の豪華手料理
◆まつきりな「りなちゃんおばんざい居酒屋」公開
まつきは「今日もやり切ったぁあ！」とコメントし、写真を投稿。「りなちゃんおばんざい居酒屋」という文字とメニューが書かれた手書きのボードとともに、手料理の数々を披露した。「かつおのおさしみ的な的な」と記したメニューをはじめ、たっぷりの肉とネギがトッピングされただし巻き卵、旨辛もやしナムル、もずく、ほうれんそうのおひたし、卵黄ポテトサラダ、あげ出し豆腐がテーブルに並び、傍らにはビールと芋焼酎も添えられ、まるで居酒屋のように品数豊富な食卓となっている。
◆まつきりなの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数の多さにびっくり」「本気の居酒屋メニューですごい」「ダイエットにも良さそう」「めっちゃ美味しそう」「これは胃袋ガッチリ掴まれる」「きょんちゃんが羨ましすぎる」といった声が寄せられている。
きょんとまつきは2025年7月3日、結婚とまつきの第1子妊娠を発表。同年11月1日に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
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