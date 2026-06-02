浜崎あゆみ、引き締まったウエスト披露 リハーサル中の姿に「スタイル維持してるの凄い」「カッコよすぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】歌手の浜崎あゆみが5月31日、自身のInstagramを更新。4月8日より開催中のロングツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」公演のリハーサル時のオフショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳歌姫「2次元レベルのスタイル」ウエスト全開のリハショット
浜崎は、嘉茂雅之氏が撮影したツアーリハーサル中のオフショットを多数公開。グレーのへそ出しタンクトップに同じ色のトレーニングパンツを合わせ、引き締まったウエストを披露している。
また「ひとりじゃ叶えようもない」というコメントに、浜崎のファン・TeamAyuを意味する「＃TAs」「＃遠征組TA」と添え、ツアーを支えるファンへの想いをつづっている。
この投稿に、ファンからは「スタイル維持してるの凄い」「綺麗なお腹」「めちゃくちゃカッコよすぎる」「2次元レベルのスタイル」「相変わらず可愛い」「早くコンサート行きたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】47歳歌姫「2次元レベルのスタイル」ウエスト全開のリハショット
◆浜崎あゆみ、美ウエスト際立つリハーサル姿公開
浜崎は、嘉茂雅之氏が撮影したツアーリハーサル中のオフショットを多数公開。グレーのへそ出しタンクトップに同じ色のトレーニングパンツを合わせ、引き締まったウエストを披露している。
◆浜崎あゆみの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイル維持してるの凄い」「綺麗なお腹」「めちゃくちゃカッコよすぎる」「2次元レベルのスタイル」「相変わらず可愛い」「早くコンサート行きたい」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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