【ジョリーパスタ】白桃を焼きたてパイやミルクグラニータで楽しむ新ドルチェ2品を発売

パスタチェーンのジョリーパスタは6月4日、白桃ドルチェの新商品として「焼きたてピーチパイ」と「白桃のミルクグラニータ」を発売する。価格はいずれも税込649円。

ジョリーパスタでは4月下旬より白桃を使用したドルチェを販売している。6月からは、上品な甘さの白桃をサクサク食感の焼きたてパイや、イタリア・シチリア島発祥のかき氷“グラニータ”で楽しめるドルチェを展開する。

【白桃のミルクグラニータ、グラスドルチェなど、 白桃ドルチェ４品を画像で見る】

〈焼きたてピーチパイ〉

価格:税込649円

注文ごとに店内で焼き上げるカスタード風味のサクサクとしたパイに、白桃コンポートやソース、ジェラート、ホイップをトッピング。上品な甘さの白桃コンポートが、香ばしくほんのり温かいパイや優しい甘さのジェラートと調和する。別添えのラズベリーソースをかけることで、甘酸っぱい味わいも楽しめる。

※ピーチパイの大きさは直径約12cm。

〈白桃のミルクグラニータ〉

価格:税込649円

氷を粗く削ってつくるイタリア・シチリア島発祥のかき氷“グラニータ”を使用した夏の定番ドルチェ。白桃コンポートやソース、ふんわりホイップの下に、ミルクグラニータやバタークッキー、ラズベリーソース、パンナコッタを重ねた。トップにかかったほんのりピンクの粉糖も特徴。白桃コンポートは下層にも使用しており、最後まで白桃の味わいを堪能できる。別添えの紅茶シロップをかけることで、ミルクティーのような優しい味わいへの変化も楽しめる。

白桃のミルクグラニータ

〈白桃のグラスドルチェ２品も販売中〉

◆“紅茶香る” 白桃のグラスドルチェ グランデ

価格:税込759円

◆グラスドルチェ 白桃

価格:税込539円

商品は全国322店舗で販売予定(6月2日時点)。販売状況は店舗により異なる場合がある。