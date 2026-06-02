アンガールズ田中卓志、0歳息子のユニフォーム姿公開「可愛すぎる」「貴重」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】お笑いコンビ・アンガールズの田中卓志が5月31日、自身のInstagramを更新。広島東洋カープのユニフォームを着た、息子の姿を公開し反響を呼んでいる。
【写真】50歳人気芸人「貴重」ユニフォーム着た0歳息子公開
田中はこの日「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ！選手に届けー！」とコメントを添え、広島東洋カープのユニフォームを着た息子がベビーカーに乗っている写真を投稿した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「貴重」「すでに様になっている」「何着てても可愛い」「全てが愛おしい」「カープのベビー服あるんだ」「赤ちゃん時代しか見れないこのポーズ」「あんよとおててにキュン」などと反響が寄せられている。
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。2026年5月に第1子男児の誕生を報告している。（modelpress編集部）
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【写真】50歳人気芸人「貴重」ユニフォーム着た0歳息子公開
◆田中卓志、カープユニ着た息子公開
田中はこの日「カープ交流戦6連敗！悔しい〜！頑張れ！うちの息子も既にカープユニフォーム着て応援してるぞ！選手に届けー！」とコメントを添え、広島東洋カープのユニフォームを着た息子がベビーカーに乗っている写真を投稿した。
◆田中卓志の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「貴重」「すでに様になっている」「何着てても可愛い」「全てが愛おしい」「カープのベビー服あるんだ」「赤ちゃん時代しか見れないこのポーズ」「あんよとおててにキュン」などと反響が寄せられている。
田中は、2023年1月に一般女性との結婚を発表。2026年5月に第1子男児の誕生を報告している。（modelpress編集部）
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