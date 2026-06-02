元巨人の江川卓氏（70）が、自身のYouTube「江川卓のたかされ」を更新。阪神のドラフト1位・立石正広内野手（22）の打撃について解説した。

5月19日の中日戦で1軍デビューを飾ると同24日の巨人戦でプロ1号を放つなど5試合で打率4割超の鮮烈デビューを飾った。

交流戦で少し苦しんでいるが、江川氏はどう見ているのだろうか？

「バッターボックスでベースからちょっと離れて立つタイプ。イメージとしては（元巨人の）長野（久義）さん。そこまではいかないが、それに近い離れ方をしている」と、打席での立ち位置に言及した。

そこに立つ選手は一般的にインコースが苦手でアウトコースが得意。そう思って見ていると「右方向にホームランを打ちましたし、いい打撃すると思った」と印象を明かした。

ベースから離れて立つ利点として、江川氏は「ピッチャーは普通のところに立っていてくれた方がインコースのコントロールがつく。離れて立たれるとギリギリいっぱいに投げづらい。とくに今はコントロールより速さを求めているので（余計に）難しい」と説明した。

交流戦に入ってそのへんの研究をされてきたようだが、江川氏は「いいものを持っているのでそれを出せていけるか。いい選手ですよ、すごく」と、他球団の攻略に対しても対応していくだろうと予測した。