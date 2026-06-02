秋田朝日放送

２日午前、秋田市河辺和田の山林で高齢女性の遺体が見つかり、近くでクマ１頭が駆除されました。遺体は損傷が激しく、警察はクマによる被害の可能性が高いとみて調べています。

遺体で発見されたのは、秋田市河辺和田の竹林貞子さん（７３）です。警察によりますと、午前７時２０分ごろ、離れて暮らす竹林さんの家族から「電話が通じない。家に行ったところ本人がおらず、血痕が付いたタオルのようなものが落ちている」と通報が寄せられていました。

通報を受けて駆け付けた警察が自宅近くの山林で倒れている竹林さんを発見し、その場で死亡が確認されました。遺体は損傷が激しく、そばには草刈り用の鎌が落ちていたということです。竹林さんは１人暮らしでした。

また、現場付近では午前９時４０分ごろ、クマ１頭が猟友会によって駆除されました。警察は竹林さんがクマに襲われた可能性があるとみて調べています。

付近の河辺小学校では屋外での活動を中止し、警察が周辺をパトロールして警戒にあたっています。

※2日午後6時15分からの「トレタテ！」で詳しくお伝えします。