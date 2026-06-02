オセアニア通貨、対ドルで膠着＝オセアニア為替概況



オセアニア通貨は対ドルで膠着、豪ドルは対ドルで0.7153－0.7169の13ポイント、NZドルは対ドルで0.5918－0.5940の22ポイントレンジ。

ドル円が高値圏で張り付いた動きとなる中、対ドルの狭いレンジの中で高値圏推移となる形で豪ドル円やNZドル円は午後にしっかりの展開。



豪ドル円は午前中に114.24円を付けたが、114.47円を付けた。NZドル円は94.50円から94.84円を付けた。後場すぐに1300円超の下げとなっていた日経平均が1000円以上下げ幅を縮める中で円売りが広がった。



豪州

06/02 10:30 経常収支 （2026年 第1四半期） 結果 -271.0億豪ドル 前回 -211.0億豪ドル

06/02 10:30 住宅建設許可 （4月） 結果 -3.4% 前回 -10.5% （前月比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 前回 0.8% （前期比）

06/03 10:30 実質ＧＤＰ （2026年 第1四半期） 前回 2.6% （前年比）

06/04 10:30 貿易収支 （4月） 前回 -18.41億豪ドル



NZ

06/03 07:45 住宅建設許可 （4月） 前回 -1.3% （前月比）

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