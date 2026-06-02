フィギュアスケートのアイスショー「ファンタジー・オン・アイス」が５月３０、３１日の２日間、千葉・幕張イベントホールで行われ、女子シングルで世界選手権女王の坂本花織さんが、現役引退後初の滑りを披露した。ミラノ五輪男子銅メダルの佐藤駿（エームサービス、明大）や女子銅の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）らトップスケーターも集い、２日間で全３公演を行った。

ミラノ・コルティナ五輪で銀、世界選手権で金メダルを獲得した坂本さんは５月に引退会見。指導者、プロスケーターとして新たな一歩を踏み出した。同アイスショーでは、ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの安田章大、シンガー・ソングライターの家入レオとのコラボを披露。ＳＵＰＥＲ ＥＩＧＨＴの代表曲「凛」にのせたスペシャルナンバーで沸かせ、坂本さんは「ナチュラルで陽タイプの３人が集まったからこそのパワーがあるな、と感じています。そのパワーをひとつ残らず、全力の滑りで届けたいなと思ってパフォーマンスをしました」とコメントした。

スターズ・オン・アイスでは、今年の四大陸選手権女王の青木祐奈（日本建物管財）と友野一希（第一住建グループ）がコラボし、映画「ラ・ラ・ランド」を披露。佐藤駿は、五輪銅のフリープログラム「火の鳥」をファンに届けた。プロスケーターでは織田信成さん、宮原知子さんら豪華スケーターが共演。坂本さんは「これが１度きりにならず、ずっと見に来てくれたらうれしいです！」と呼びかけた。