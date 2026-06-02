【ピザだけに使うのはもったいない】余った「タバスコ」の意外な使い方4選

タバスコを買ったはいいけれど、ピザやパスタ以外に使い道が思い浮かばない…そんなお悩みはありませんか？実はタバスコはピザやパスタ以外にも手軽に使えるレシピがたくさんあるんです。



今回は、すぐに試せる4品をご紹介します。

▼ほろほろやわらか！「鶏手羽元のタバスコ煮」

煮るだけで完成の手羽元料理。タバスコのピリッとした辛さが肉のうまみと合わさって、ご飯がすすむおかずに仕上がります。辛さの調整もしやすく、家族みんなで楽しめる一品です。

▼さっと和えるだけ！「エリンギタバスコソテー」

エリンギとタバスコの組み合わせが意外なほどよく合います。フライパンひとつで手早く作れて、あと一品ほしいときにぴったり。シンプルな味つけながらクセになるおいしさです。

▼お弁当にも使える！「ゆで卵のタバスコソースグリル」

ゆで卵にタバスコソースをかけてグリルするだけで、見た目も華やかな一品に。お弁当のおかずにもなるので、朝の一手間に取り入れやすいレシピです。



▼おつまみにもぴったり！「トマトのタバスコナムル」

トマトをタバスコで和えるだけで作れる、彩りも鮮やかなナムルです。火を使わず手軽に仕上がるので、暑い日にも重宝します。おつまみとしてもそのまま食卓に出せる一品です。





タバスコは少し加えるだけで、いつもの食材がピリッとおいしい一品に変わります。煮る・和える・漬けるなど使い方もさまざま。冷蔵庫で眠らせてしまう前に、ぜひ試してみてくださいね。