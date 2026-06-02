芸能事務所オスカープロモーションが２日に公式サイトを更新し、女優・尾碕真花（いちか）についての声明を再び発表した。契約解除は妥当とする尾碕側の主張や、事務所に「犯罪に該当し得る行為」があったと訴えた内容を真っ向から否定。尾碕をめぐっては、本人が１日に自身のインスタグラムを通じて、約１４年間所属したオスカーを退所したと報告。しかし同社は「契約の解除に合意した事実もございません」と主張するなど、退所をめぐって両者の意見が食い違っている。

尾碕は２日、インスタグラムを再び更新し、退所に至る経緯を説明。「私は数か月前より退所の意思を伝え、円満な解決を目指してオスカープロモーションとの話し合いを続けて参りました。しかし、その間、問題解決に向けた具体的な提案や回答はほとんど得られず、一方的な要求や威圧的とも受け取れる対応が繰り返されました」とした。

また、事務所側からの申し出を受けて当初の希望時期から退所を延長したそうだが、新規の仕事の見通しが立たなくなり芸能活動にも影響。「自分の人生と将来を守るため、このような決断をせざるを得ませんでした」とやむを得ない退所だったと主張した。同日、尾碕が臨時で開設したＸ（旧ツイッター）を通じて、代理人弁護士の依田俊一氏が声明を発表。「専属マネジメント契約は一般に準委任契約とされており、中途解約を制限をする規定がない場合はいつでも解除できるのが民法及び過去の裁判例から明らかです。尾碕氏と所属事務所の間の専属マネジメント契約は途中解約を制限する規定はなく、いつでも解除できるものです」などと主張していた。

これを受けてオスカープロモーションは再び公式サイトを更新し「当社所属タレント尾碕真花に関して」と題した文書をアップ。「本日、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、『犯罪に該当し得る行為』があった旨の投稿を行ったことが確認されました。当社は、犯罪に該当し得る行為を一切行っておらず、尾碕真花による発信は事実と異なるものです」と同社は主張。「また、尾碕真花の代理人弁護士が専属マネジメント契約の解除に関する見解を発表しておりますが、当社の見解とは全く異なる一方的かつ独自な見解であって、何ら根拠はないものと考えております」とした。

また「当社は、本件の発生直後から一貫して顧問弁護士に相談しており、1つ1つの対応について、弁護士の助言の下、法的な正当性を担保した上で対応してきております」と説明。「当社としましては、本件に関して、昨日お知らせしたとおり、尾碕真花に対して法的措置をとることを検討しておりますが、それに加えて、当社の業務に重大な支障を与え得る行為が確認された場合、正当な措置を講じてまいります」と対抗姿勢を示した。

そして「スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。本件につきましては、引き続き当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

【以下全文】

当社所属タレント尾碕真花に関して 平素より当社の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

本日、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。当社は、犯罪に該当し得る行為を一切行っておらず、尾碕真花による発信は事実と異なるものです。また、尾碕真花の代理人弁護士が専属マネジメント契約の解除に関する見解を発表しておりますが、当社の見解とは全く異なる一方的かつ独自な見解であって、何ら根拠はないものと考えております。

当社は、本件の発生直後から一貫して顧問弁護士に相談しており、1つ1つの対応について、弁護士の助言の下、法的な正当性を担保した上で対応してきております。当社としましては、本件に関して、昨日お知らせしたとおり、尾碕真花に対して法的措置をとることを検討しておりますが、それに加えて、当社の業務に重大な支障を与え得る行為が確認された場合、正当な措置を講じてまいります。スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。本件につきましては、引き続き当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。