「本当にありがとうございました！」母で歌手・伊藤蘭とのステージ共演を報告した趣里　（写真はインスタグラム @shuri.and.mg.official より）

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　俳優の趣里（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。母で歌手の伊藤蘭（71）が開催する全国ホールツアー“伊藤蘭コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』”に、スペシャルゲストとして出演し、オフショットを披露した。

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　趣里は「本当にありがとうございました」と感謝をつづり、舞台裏で撮影された集合写真など複数枚のオフショットをアップ。趣里はスタイリッシュなミニスカートのステージ衣装をまとい、母のステージに彩りを添えた。

　コメント欄には「ママになっても可愛すぎ」「衣装も素敵」「感動の母娘ライブ」「とってもよかった」などの声が寄せられている。

　趣里は昨年8月にダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの元メンバー・“RYOKI”こと三山凌輝（27）と結婚したことを公表。翌月9月には第1子が誕生したことを報告していた。