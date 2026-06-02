趣里、ミニスカ衣装で母・伊藤蘭のライブにゲスト出演 親子写真などオフショット披露に反響「ママになっても可愛すぎ」「衣装も素敵」 昨年9月に第1子出産を発表
俳優の趣里（35）が1日、自身のインスタグラムを更新。母で歌手の伊藤蘭（71）が開催する全国ホールツアー“伊藤蘭コンサートツアー2026『Dance on！Love on！』”に、スペシャルゲストとして出演し、オフショットを披露した。
【写真】「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」ステージ衣装で笑顔！伊藤蘭＆趣里の親子ショット
趣里は「本当にありがとうございました」と感謝をつづり、舞台裏で撮影された集合写真など複数枚のオフショットをアップ。趣里はスタイリッシュなミニスカートのステージ衣装をまとい、母のステージに彩りを添えた。
コメント欄には「ママになっても可愛すぎ」「衣装も素敵」「感動の母娘ライブ」「とってもよかった」などの声が寄せられている。
趣里は昨年8月にダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの元メンバー・“RYOKI”こと三山凌輝（27）と結婚したことを公表。翌月9月には第1子が誕生したことを報告していた。
【写真】「お2人、姉妹みたい」「可愛い〜」ステージ衣装で笑顔！伊藤蘭＆趣里の親子ショット
趣里は「本当にありがとうございました」と感謝をつづり、舞台裏で撮影された集合写真など複数枚のオフショットをアップ。趣里はスタイリッシュなミニスカートのステージ衣装をまとい、母のステージに彩りを添えた。
コメント欄には「ママになっても可愛すぎ」「衣装も素敵」「感動の母娘ライブ」「とってもよかった」などの声が寄せられている。
趣里は昨年8月にダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの元メンバー・“RYOKI”こと三山凌輝（27）と結婚したことを公表。翌月9月には第1子が誕生したことを報告していた。