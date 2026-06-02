タイBL『Me and Thee』J：COMで見放題最速配信 『Fish Upon the Sky』ポンド＆プーウィン共演最新作
タイドラマ『Me and Thee／ミー・アンド・ティー』がきょう2日より、J:COMの動画配信サービス「J:COM STREAM」で見放題で最速配信された。
【写真】顔近い！切ない眼差しでポンドを引き寄せる、ベッドに横たわるプーウィン
本作は、マフィア一家に生まれた若手実業家と平穏を愛するカメラマンとの、「恋愛指南」から始まる純愛ラブコメディー。2025年の初放送開始後、タイで社会現象となり、XではタイBLドラマの最大のヒット作『2gether』を超える驚異の800万ポスト超えを記録したほか、Xのワールドトレンドで1位、さらにタイや日本を含めた世界100カ国でトレンド1位を獲得するなどの偉業を達成した。
主演のナラーウィット・ルーラットゴースム（ポンド）とプーウィン・タンサックユーンは、2021年の『Fish Upon the Sky』をはじめ、2022年の『Never Let Me Go』、2024年の『We Are』に続く4度目の共演。これまで学生役を演じてきた2人が、今作で初めて30歳近いマフィア役とカメラマン役に挑戦し、実年齢との差を感じさせない成熟した魅力や大きく振り切ったコミカルな演技を披露している。
物語が進むにつれ、ティーのひたむきな愛は、次第にピーチの心の奥底にあった孤独を包み込んでいく。2人の想いが1つに重なった時、最高にハッピーで心温まる感動が待っている。
■あらすじ
マフィア一家に生まれたティーは、香水ブランド“アルセニー”を手掛ける若手実業家。ある日、香水の新作コレクションの撮影で、モデルを務めるアーランに好意を抱く。その撮影を担当したフリーランスの有名カメラマンであるピーチは、アーランがティーに口説かれる現場に遭遇し、その物々しい雰囲気にアーランをその場から助け出す。
平穏で1人で過ごすことが好きなピーチだが、突然現れたティーからアーランを口説く方法を教えてほしいと恋愛の指南役を頼まれ、穏やかだった生活は崩れ去ってしまう。ところが、いつの間にかアーランではなくピーチがティーに口説かれていて…。
【写真】顔近い！切ない眼差しでポンドを引き寄せる、ベッドに横たわるプーウィン
本作は、マフィア一家に生まれた若手実業家と平穏を愛するカメラマンとの、「恋愛指南」から始まる純愛ラブコメディー。2025年の初放送開始後、タイで社会現象となり、XではタイBLドラマの最大のヒット作『2gether』を超える驚異の800万ポスト超えを記録したほか、Xのワールドトレンドで1位、さらにタイや日本を含めた世界100カ国でトレンド1位を獲得するなどの偉業を達成した。
物語が進むにつれ、ティーのひたむきな愛は、次第にピーチの心の奥底にあった孤独を包み込んでいく。2人の想いが1つに重なった時、最高にハッピーで心温まる感動が待っている。
■あらすじ
マフィア一家に生まれたティーは、香水ブランド“アルセニー”を手掛ける若手実業家。ある日、香水の新作コレクションの撮影で、モデルを務めるアーランに好意を抱く。その撮影を担当したフリーランスの有名カメラマンであるピーチは、アーランがティーに口説かれる現場に遭遇し、その物々しい雰囲気にアーランをその場から助け出す。
平穏で1人で過ごすことが好きなピーチだが、突然現れたティーからアーランを口説く方法を教えてほしいと恋愛の指南役を頼まれ、穏やかだった生活は崩れ去ってしまう。ところが、いつの間にかアーランではなくピーチがティーに口説かれていて…。