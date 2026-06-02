ＨＥＮＮＧＥはジリ高歩調、ＨＥＮＮＧＥ ＯｎｅとＳＳ１クラウドが連携 ＨＥＮＮＧＥはジリ高歩調、ＨＥＮＮＧＥ ＯｎｅとＳＳ１クラウドが連携

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ＨＥＮＮＧＥ<4475.T>がジリ高歩調となっている。同社はきょう、自社の企業向けクラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅ」と、ディー・オー・エス（大阪市西区）のクラウド型ＩＴ資産管理ツール「ＳＳ１クラウド」が連携したことを明らかにしており、これが買い手掛かりとなっているようだ。



これにより、デバイス証明書の効率的な発行・インストールが可能。ＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅは２５年５月にＳＳ１クラウドへのシングルサインオン連携を開始したが、今回の連携強化で一層のセキュリティー向上が実現できるという。同社は今後もＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅと連携する製品・サービスを拡充し、企業のＩＴ活用や変革を支援するとしている。



出所：MINKABU PRESS