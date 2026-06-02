ユートレジャーは、カプコンの人気IP「モンスターハンター」シリーズとコラボレーションした「ブライダルジュエリーフェア」を、2026年6月2日から2027年4月30日までの期間で開催することを発表した。

【画像あり】夫婦のモンスターや的台パッケージを飾ったモンスターがラインナップ

会場はユートレジャーオンラインショップ、およびユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋。期間中、対象の婚約指輪または結婚指輪を成約した人には、日頃の手入れに使える「マイクロファイバークロス」がプレゼントされる。

対象商品となる「ハンターの指輪」は、リングの内側にそれぞれのモンスターをイメージしたマークの刻印と宝石をセッティングしたブライダルリング。ハンター稼業がロマンとスリルに満ち、末永く安全であるようにという願いが込められているという。

モチーフとなるモンスターは全15種類。リオレイア（グリーンガーネット）、リオレウス（レッドガーネット）、テオ・テスカトル（ルビー）、ナナ・テスカトリ（ブルーサファイア）、ラージャン（オニキス）、マガイマガド（アメシスト）、タマミツネ（ピンクトルマリン）、メル・ゼナ（レッドトリートメントダイヤ）、ジンオウガ（エメラルド）、ライゼクス（ペリドット）、イヴェルカーナ（ブルートリートメントダイヤ）、ネルギガンテ（ブラウンダイヤ）、アルバトリオン（ブラックトリートメントダイヤ）、アルシュベルド（ダイヤモンド）、ラギアクルス（ブルートパーズ）がラインナップされている。

あわせて、ユートレジャーコンセプトストア池袋・心斎橋では対象商品のサンプル展示を実施。リングのサイズ計測なども受け付けている。

（文＝リアルサウンドテック編集部）