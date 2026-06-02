「エクボかわいい」「圧倒的優勝」WEリーガー仲田歩夢の“旅投稿”に脚光。福岡を満喫「ステキな旅ですね」「美味しそう 楽しそう」
オフを満喫したようだ。
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。「旅投稿するね。まずは福岡だよ〜！」と綴る。
グラスを手に持ち笑顔を浮かべる姿やラーメンなど料理の写真をアップ。「たのしかった！おいしかった 買い物もできて大満足でした」とのこと。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「ステキな旅ですね」
「旅をエンジョイしてますね〜」
「博多ラーメンはどうでした？」
「美味しそう 楽しそう」
「めっちゃ可愛い」
「可愛いさが溢れてる」
「エクボかわいい」
「圧倒的優勝」
「あゆさんのコーデはオシャレ」
福岡の次はどこに訪れたのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「めっちゃ可愛い」仲田歩夢のオフショット「旅をエンジョイしてますね〜」
WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。「旅投稿するね。まずは福岡だよ〜！」と綴る。
グラスを手に持ち笑顔を浮かべる姿やラーメンなど料理の写真をアップ。「たのしかった！おいしかった 買い物もできて大満足でした」とのこと。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「ステキな旅ですね」
「旅をエンジョイしてますね〜」
「博多ラーメンはどうでした？」
「美味しそう 楽しそう」
「めっちゃ可愛い」
「可愛いさが溢れてる」
「エクボかわいい」
「圧倒的優勝」
「あゆさんのコーデはオシャレ」
福岡の次はどこに訪れたのだろうか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像＆動画】「めっちゃ可愛い」仲田歩夢のオフショット「旅をエンジョイしてますね〜」