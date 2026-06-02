仲田がインスタを更新。福岡を訪れ「大満足でした」。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　オフを満喫したようだ。

　WEリーグのRB大宮アルディージャWOMENに所属する仲田歩夢がインスタグラムを更新。「旅投稿するね。まずは福岡だよ〜！」と綴る。

　グラスを手に持ち笑顔を浮かべる姿やラーメンなど料理の写真をアップ。「たのしかった！おいしかった 買い物もできて大満足でした」とのこと。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
 
「ステキな旅ですね」
「旅をエンジョイしてますね〜」
「博多ラーメンはどうでした？」
「美味しそう 楽しそう」
「めっちゃ可愛い」
「可愛いさが溢れてる」
「エクボかわいい」
「圧倒的優勝」
「あゆさんのコーデはオシャレ」

　福岡の次はどこに訪れたのだろうか。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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