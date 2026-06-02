二宮和也が嵐ラストライブ翌日に感謝の意をポスト！“こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です”と胸中を吐露「本当にお疲れ様でした」「ニノが愛されてるのが伝わる」「こんなメッセージ見たらまた泣いてしまう」

【写真】二宮和也が嵐ラストライブ翌日にポストしたメッセージ／5つのシャンパングラス写真

嵐が5月31日、東京ドームでラストツアー『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』の千穐楽を迎えた。その翌日である6月1日朝、二宮和也がXでメッセージを投稿している。

■ライブ終わりの深夜には「どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように」とメッセージ

二宮が投稿したのは6月1日の午前9時38分。「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます。ありがてぇ。あったけぇ。ありがとうございます。こんなにも素晴らしい6月1日は人生初です」と感謝と感激を綴っている。

コメント欄には「こちらこそありがとうございました」「本当にお疲れ様でした」「ニノの言葉のおかげで6月も前を向けるよ」「私もこんなに清々しい6月1日は初めて」「ニノが愛されてるのが伝わる」「こんなメッセージ見たらまた泣いてしまう」などといったファンの声が続々と到着。

二宮は6月1日の午前0時42分に「最後の最後まで嵐。5人で嵐。どうか皆様も清々しい6月1日を迎えられますように」と投稿。ステージ上に並べられた5つのシャンパングラスの写真も公開され、反響を呼んでいた。

■『We are ARASHI』千穐楽の翌日となる6月1日午前9時38分の投稿

「今日は朝から色んな方が【お疲れ様でした】と伝えてくれます。ありがてぇ。あったけぇ」と報告。

■「最後の最後まで嵐。5人で嵐」と綴られた6月1日午前0時42分の投稿

5つのシャンパングラスが「5人で乾杯したのかな？」と話題に。