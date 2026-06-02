2日15時現在の日経平均株価は前日比313.80円（-0.47％）安の6万6620.53円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は491、値下がりは1035、変わらずは32と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は116.15円の押し下げでＴＤＫ <6762>がトップ。以下、ファナック <6954>が79.28円、ファストリ <9983>が75.63円、信越化 <4063>が62.02円、イビデン <4062>が49.95円と続いている。



プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を111.03円押し上げている。次いでキオクシア <285A>が107.94円、東エレク <8035>が51.29円、ＳＢＧ <9984>が48.27円、ソニーＧ <6758>が18.60円と続く。



業種別では33業種中10業種が値上がり。1位は鉱業で、以下、石油・石炭、不動産、証券・商品と続く。値下がり上位には機械、金属製品、空運が並んでいる。



※15時0分2秒時点



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