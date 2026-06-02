洋館と茶道の意外性を楽しむ。長崎の洋館ホテルで、「抹茶体験イベント」開催
ホロニックが運営するホテル「セトレグラバーズハウス長崎」は6月3日、長崎県東彼杵町で抹茶を生産するFORTHEES(フォーティーズ)とのコラボレーションにより、洋館の趣を残す空間で日本の茶道文化を味わう「抹茶体験イベント」を開催する。
抹茶とカヌレ
同イベントは、歴史ある洋館の空間で、日本の伝統文化である茶道を体験するという"意外性"を体感できるイベント。当日はFORTHEESの講師・大里陽子氏を迎え、茶道の実演や長崎の抹茶・茶文化の歴史に関する解説も行う。その後、参加者自身が抹茶を点てる体験を実施。セトレオリジナルのカヌレとともに、所作や音、香りなど五感で茶道を楽しめる。
開催時間は11:00からの第1部、13:00からの第2部の2回で、定員は各回5名。料金は3,000円。今後は隔週(月2回程度)での定期開催も予定している。
ホテル外観
抹茶とカヌレ
同イベントは、歴史ある洋館の空間で、日本の伝統文化である茶道を体験するという"意外性"を体感できるイベント。当日はFORTHEESの講師・大里陽子氏を迎え、茶道の実演や長崎の抹茶・茶文化の歴史に関する解説も行う。その後、参加者自身が抹茶を点てる体験を実施。セトレオリジナルのカヌレとともに、所作や音、香りなど五感で茶道を楽しめる。
開催時間は11:00からの第1部、13:00からの第2部の2回で、定員は各回5名。料金は3,000円。今後は隔週(月2回程度)での定期開催も予定している。
ホテル外観