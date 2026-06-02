鮎の塩焼きの試食も！嵐山でチャリティーイベント「嵐山若鮎祭2026」開催
嵐山保勝会は6月13日・14日、桂川の鮎の解禁に合わせ、嵐山に初夏の訪れを告げる環境保全チャリティーイベント「嵐山若鮎祭2026」を、嵐山・中之島公園にて開催する。
鮎のつかみ取り
今年で39回目を迎える同イベントは、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げている。会場では、1口1,500円(1ドリンク付き)の寄付に協力した人に、炭火で香ばしく焼き上げた若鮎の試食を提供する。鮎は各日400匹の限定で、事前の予約制。
鮎の塩焼き
初夏の自然や伝統文化に触れられる体験型コンテンツも充実している。子どもたちに人気の「鮎のつかみ取り体験」をはじめ、当日の朝に桂川で採取した生き物を展示する「桂川水族館」、水の違いを学びながら楽しめる「三ツ矢サイダーLAB」、メダカや昆虫の展示ブースなど、家族連れや団体でも楽しめる多彩なプログラムを用意する。
時間は両日とも10:00〜17:00まで(鮎の試食受付は12:00〜16:00)。イベントの収益は桂川の環境保全や嵐山の景観保全活動へと寄付される。
鮎のつかみ取り
今年で39回目を迎える同イベントは、「自然を楽しみ、未来へつなぐ」をテーマに掲げている。会場では、1口1,500円(1ドリンク付き)の寄付に協力した人に、炭火で香ばしく焼き上げた若鮎の試食を提供する。鮎は各日400匹の限定で、事前の予約制。
初夏の自然や伝統文化に触れられる体験型コンテンツも充実している。子どもたちに人気の「鮎のつかみ取り体験」をはじめ、当日の朝に桂川で採取した生き物を展示する「桂川水族館」、水の違いを学びながら楽しめる「三ツ矢サイダーLAB」、メダカや昆虫の展示ブースなど、家族連れや団体でも楽しめる多彩なプログラムを用意する。
時間は両日とも10:00〜17:00まで(鮎の試食受付は12:00〜16:00)。イベントの収益は桂川の環境保全や嵐山の景観保全活動へと寄付される。