器からはみ出す！藤沢で、鰻2匹を贅沢に積み上げた新メニュー「マウンテン重」発売
レイズ&カンパニーが運営する「酒と鰻と定食と。うなやま」(神奈川県藤沢市)は、厳選された大ぶりの鰻を贅沢に2匹分使用した新メニュー「マウンテン重」の提供を開始した。
マウンテン重
同メニューは、「美味しい鰻を心ゆくまで堪能してほしい」という店主の情熱によって誕生した。熟練の技術で香ばしく焼き上げた鰻を、文字通り「山(マウンテン)」のように積み上げており、蓋を閉めることを想定していない圧倒的なボリュームとビジュアルが特徴となっている。価格は4,800円(お吸い物、香の物、薬味付き)。
同メニューに合わせる至高のペアリングとして、幻の地酒「藤田熊醸(ふじたゆうじょう)」をすすめているです。藤沢市内で収穫された酒米「五百万石」を使い、湘南唯一の蔵元である茅ヶ崎の「熊澤酒造」で丁寧に醸造された希少な銘柄で、米の旨味とキレのある味わいが、脂の乗った鰻の美味しさを一層引き立てるという。
マウンテン重
同メニューは、「美味しい鰻を心ゆくまで堪能してほしい」という店主の情熱によって誕生した。熟練の技術で香ばしく焼き上げた鰻を、文字通り「山(マウンテン)」のように積み上げており、蓋を閉めることを想定していない圧倒的なボリュームとビジュアルが特徴となっている。価格は4,800円(お吸い物、香の物、薬味付き)。
同メニューに合わせる至高のペアリングとして、幻の地酒「藤田熊醸(ふじたゆうじょう)」をすすめているです。藤沢市内で収穫された酒米「五百万石」を使い、湘南唯一の蔵元である茅ヶ崎の「熊澤酒造」で丁寧に醸造された希少な銘柄で、米の旨味とキレのある味わいが、脂の乗った鰻の美味しさを一層引き立てるという。