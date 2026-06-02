尾碕真花の「犯罪に該当し得る行為」主張に事務所が反論「事実と異なる」 法的措置も検討【コメント全文】
オスカープロモーションは2日、俳優・尾碕真花（25）の退所をめぐる一連の発信について、公式サイトを通じて「事実と異なる」と反論する声明を発表した。
【写真】真っ白な画像を添え…きのう発表した尾碕真花の“退所”コメント（全文）
騒動は1日、尾碕が自身のインスタグラムで、5月31日をもってオスカープロモーションを退所したと報告したことから始まった。尾碕は「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、今後も俳優業に邁進していく考えを示していた。
これに対し同日、オスカープロモーションは公式サイトで声明を発表。「尾碕真花より当社へ一方的に退所の意思が通知されていたことは事実」と認めつつ、「専属マネジメント契約は現在も契約期間中であり、契約解除に合意した事実もございません」と説明した。また、事務所の了承なく退所を公表したことについて「極めて遺憾」との見解を示していた。
一夜明けた2日、尾碕は再びインスタグラムを更新。数か月前から退所の意思を伝え、話し合いを続けてきたとした上で、「問題解決に向けた具体的な提案や回答はほとんど得られず、一方的な要求や威圧的とも受け取れる対応が繰り返されました」と主張した。
さらに、退所時期の延長にも応じたものの「建設的な協議は進まず、時間だけが経過していく状況が続きました」と説明。「新規の仕事や今後の活動について具体的な見通しを立てることができず、俳優としての活動にも大きな影響が生じました」と訴えた。
その上で尾碕は「最終的に、私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」と投稿した。
これを受け、オスカープロモーションは2日、再び声明を発表。「本日、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において『犯罪に該当し得る行為』があった旨の投稿を行ったことが確認されました」とした上で、「当社は、犯罪に該当し得る行為を一切行っておらず、尾碕真花による発信は事実と異なるものです」と真っ向から反論した。
また、尾碕側代理人による専属マネジメント契約解除に関する見解についても、「当社の見解とは全く異なる一方的かつ独自な見解であって、何ら根拠はないものと考えております」と主張。「本件の発生直後から一貫して顧問弁護士に相談し、弁護士の助言の下、法的な正当性を担保した上で対応してきております」と説明した。
さらに同社は、前日に続き尾碕への法的措置を検討していると明かし、「当社の業務に重大な支障を与え得る行為が確認された場合、正当な措置を講じてまいります」とした。
■オスカープロモーションのコメント全文
当社所属タレント尾碕真花に関して
平素より当社の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
本日、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。
当社は、犯罪に該当し得る行為を一切行っておらず、尾碕真花による発信は事実と異なるものです。
また、尾碕真花の代理人弁護士が専属マネジメント契約の解除に関する見解を発表しておりますが、当社の見解とは全く異なる一方的かつ独自な見解であって、何ら根拠はないものと考えております。
当社は、本件の発生直後から一貫して顧問弁護士に相談しており、1つ1つの対応について、弁護士の助言の下、法的な正当性を担保した上で対応してきております。
当社としましては、本件に関して、昨日お知らせしたとおり、尾碕真花に対して法的措置をとることを検討しておりますが、それに加えて、当社の業務に重大な支障を与え得る行為が確認された場合、正当な措置を講じてまいります。
スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。
本件につきましては、引き続き当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
【写真】真っ白な画像を添え…きのう発表した尾碕真花の“退所”コメント（全文）
騒動は1日、尾碕が自身のインスタグラムで、5月31日をもってオスカープロモーションを退所したと報告したことから始まった。尾碕は「約14年にわたりお世話になり、さまざまなことを学ばせてくださった事務所の皆様には、感謝の気持ちでいっぱいです」とつづり、今後も俳優業に邁進していく考えを示していた。
一夜明けた2日、尾碕は再びインスタグラムを更新。数か月前から退所の意思を伝え、話し合いを続けてきたとした上で、「問題解決に向けた具体的な提案や回答はほとんど得られず、一方的な要求や威圧的とも受け取れる対応が繰り返されました」と主張した。
さらに、退所時期の延長にも応じたものの「建設的な協議は進まず、時間だけが経過していく状況が続きました」と説明。「新規の仕事や今後の活動について具体的な見通しを立てることができず、俳優としての活動にも大きな影響が生じました」と訴えた。
その上で尾碕は「最終的に、私として到底容認することのできない犯罪に該当し得る行為が確認されました。この事実により、事務所との信頼関係は完全に失われ、修復は不可能であると判断いたしました」と投稿した。
これを受け、オスカープロモーションは2日、再び声明を発表。「本日、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において『犯罪に該当し得る行為』があった旨の投稿を行ったことが確認されました」とした上で、「当社は、犯罪に該当し得る行為を一切行っておらず、尾碕真花による発信は事実と異なるものです」と真っ向から反論した。
また、尾碕側代理人による専属マネジメント契約解除に関する見解についても、「当社の見解とは全く異なる一方的かつ独自な見解であって、何ら根拠はないものと考えております」と主張。「本件の発生直後から一貫して顧問弁護士に相談し、弁護士の助言の下、法的な正当性を担保した上で対応してきております」と説明した。
さらに同社は、前日に続き尾碕への法的措置を検討していると明かし、「当社の業務に重大な支障を与え得る行為が確認された場合、正当な措置を講じてまいります」とした。
■オスカープロモーションのコメント全文
当社所属タレント尾碕真花に関して
平素より当社の活動にご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
本日、当社所属タレントである尾碕真花が、自身のSNSで、当社において、「犯罪に該当し得る行為」があった旨の投稿を行ったことが確認されました。
当社は、犯罪に該当し得る行為を一切行っておらず、尾碕真花による発信は事実と異なるものです。
また、尾碕真花の代理人弁護士が専属マネジメント契約の解除に関する見解を発表しておりますが、当社の見解とは全く異なる一方的かつ独自な見解であって、何ら根拠はないものと考えております。
当社は、本件の発生直後から一貫して顧問弁護士に相談しており、1つ1つの対応について、弁護士の助言の下、法的な正当性を担保した上で対応してきております。
当社としましては、本件に関して、昨日お知らせしたとおり、尾碕真花に対して法的措置をとることを検討しておりますが、それに加えて、当社の業務に重大な支障を与え得る行為が確認された場合、正当な措置を講じてまいります。
スポンサー様、ご関係者の皆様ならびにファンの皆様には、ご心配をおかけしておりますことを重ねてお詫び申し上げます。
本件につきましては、引き続き当社として適切に対応してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。