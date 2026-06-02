埼玉のプロ卓球選手と触れ合える！ラケット不要で参加できる「卓球フェスタ」開催
光英科学研究所は6月13日、体験型スポーツイベント「第4回 和光・発酵・健康 卓球フェスタ2026」を、和光市総合体育館にて開催する。時間は14:00〜16:00。
イベントポスター
今回で第4回目となる同イベントでは、埼玉県を拠点に活動する男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の選手2名をゲストに迎えて実施する。子どもから大人まで、プロの一流技術に触れながら体を動かす楽しさや健康づくりの大切さを体感してもらうことを目的として行う。
参加費は無料。ラケットの貸出も用意されているため、卓球未経験者や初心者でも安心して参加できる。
プロ選手による直接の卓球レクチャーをはじめ、迫力ある技を間近で見られるエキシビションマッチ、来場者が参加できる挑戦コーナーが用意されている。さらに、和光市商工会などとの連携による独自の「腸活体操」や、選手とのサイン会・記念撮影など、幅広い世代で楽しめる多彩なプログラムを用意する。
募集人数は100名。参加には事前申し込みが必要(抽選制)。応募は5月31日まで、専用のオンラインフォームまたはFAXにて受け付ける。抽選結果は6月2日に発表する。
イベントポスター
今回で第4回目となる同イベントでは、埼玉県を拠点に活動する男子プロ卓球チーム「T.T彩たま」の選手2名をゲストに迎えて実施する。子どもから大人まで、プロの一流技術に触れながら体を動かす楽しさや健康づくりの大切さを体感してもらうことを目的として行う。
プロ選手による直接の卓球レクチャーをはじめ、迫力ある技を間近で見られるエキシビションマッチ、来場者が参加できる挑戦コーナーが用意されている。さらに、和光市商工会などとの連携による独自の「腸活体操」や、選手とのサイン会・記念撮影など、幅広い世代で楽しめる多彩なプログラムを用意する。
募集人数は100名。参加には事前申し込みが必要(抽選制)。応募は5月31日まで、専用のオンラインフォームまたはFAXにて受け付ける。抽選結果は6月2日に発表する。