夏の限定酒と滋賀の酒蔵を巡るバスツアー開催--昼食にはお酒1本付き
近江トラベルは8月1日・2日、滋賀県内の人気酒蔵を巡り、各蔵自慢の"夏限定酒"や、おすすめの地酒を堪能できる日帰り企画「滋賀の夏酒 酒蔵巡りバスツアー」を開催する。
酒蔵見学
同ツアーは、岡村本家や藤居本家、美冨久酒造、太田酒造といった滋賀を代表する酒蔵をバスで巡り、酒蔵見学や試飲、お買い物を楽しめる日本酒ファン垂涎のプログラム。それぞれの蔵が誇る酒造りの歴史や、夏ならではの爽やかな味わいを存分に体感できる。
岡村本家
地酒
ツアーには昼食もセットになっている。「永源寺ひのきや」にて「うなぎ定食」とともに、東近江の老舗・喜多酒造の人気銘柄「喜楽長(きらくちょう)」が、1人につき丸ごと1本付く。
発着地は草津駅西口、旧不二屋、彦根駅東口の3カ所から選択可能で、各地へは18:00から19:30頃の帰着を予定。旅行代金は1人1万3,800円で、募集人数は各日先着40名限定。
酒蔵見学
同ツアーは、岡村本家や藤居本家、美冨久酒造、太田酒造といった滋賀を代表する酒蔵をバスで巡り、酒蔵見学や試飲、お買い物を楽しめる日本酒ファン垂涎のプログラム。それぞれの蔵が誇る酒造りの歴史や、夏ならではの爽やかな味わいを存分に体感できる。
岡村本家
地酒
ツアーには昼食もセットになっている。「永源寺ひのきや」にて「うなぎ定食」とともに、東近江の老舗・喜多酒造の人気銘柄「喜楽長(きらくちょう)」が、1人につき丸ごと1本付く。
発着地は草津駅西口、旧不二屋、彦根駅東口の3カ所から選択可能で、各地へは18:00から19:30頃の帰着を予定。旅行代金は1人1万3,800円で、募集人数は各日先着40名限定。