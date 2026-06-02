ミツバ、東洋電機製造・泰平電機と次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結
ミツバは、東洋電機製造および泰平電機と、鉄道やバス、BRT、LRTなどの次世代移動体用電気式ドアシステムの共同開発契約を締結した。
3社調印式写真
今回の取り組みは、ミツバが2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾のプロジェクトとなります。
共同開発は、移動体のドアシステムを電動化することで、安全性と信頼性の向上を図ることを目的としている。開発体制としては、東洋電機製造が鉄道分野の知見を活かして3社の技術統合を主導し、泰平電機が空気式戸閉装置のノウハウをベースにドアシステム全体の設計・製作を担当。ミツバは、自動車分野で培ったモーターおよび制御技術を投入し、駆動部となるモーターと制御アプリケーションの開発を担う。
ミツバは、自動車分野で培ったモーターおよび制御技術を基に、レアアースを使用せず、環境負荷の低減に配慮した磁石を採用したスマートモーター(モーター、ギア、センサー、制御ECUおよびソフトウェアを一体化し、制御機能(頭脳)を内蔵した機電一体型モーター)により、移動体の安全・安心・快適を創出する。
3社調印式写真
今回の取り組みは、ミツバが2026年4月に新設した「新規ビジネス室」による第一弾のプロジェクトとなります。
共同開発は、移動体のドアシステムを電動化することで、安全性と信頼性の向上を図ることを目的としている。開発体制としては、東洋電機製造が鉄道分野の知見を活かして3社の技術統合を主導し、泰平電機が空気式戸閉装置のノウハウをベースにドアシステム全体の設計・製作を担当。ミツバは、自動車分野で培ったモーターおよび制御技術を投入し、駆動部となるモーターと制御アプリケーションの開発を担う。
ミツバは、自動車分野で培ったモーターおよび制御技術を基に、レアアースを使用せず、環境負荷の低減に配慮した磁石を採用したスマートモーター(モーター、ギア、センサー、制御ECUおよびソフトウェアを一体化し、制御機能(頭脳)を内蔵した機電一体型モーター)により、移動体の安全・安心・快適を創出する。