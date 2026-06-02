箱根に、ドッグ・プレミアムホテル誕生。愛犬への高いホスピタリティと、人へのラグジュアリーを両立
ハートフル・ホスピタリティは2026年秋、神奈川県・箱根湯本にドッグ・プレミアムホテル「THE SCENE HAKONE YUMOTO」を開業する。
ドッグテラス
同施設が目指すのは、単に「ペットと泊まれる宿」ではなく、愛犬がいることで人生の景色そのものが豊かになるような、真に心を満たす滞在体験。館内は愛犬への高いホスピタリティと、人へのラグジュアリーを両立させた造りとした。安全性と快適性を追求した専用設備を備え、すべての空間で愛犬を大切な家族として一緒に過ごせる空間設計を導入している。
客室
箱根の豊かな自然や名湯を堪能できる温泉体験に加え、料理長が手がけるジャンルを超えた創作美食も魅力のひとつ。箱根の地形を地産食材で表現したアーティスティックなコース料理などを提供する。
食事風景
ドッグテラス
同施設が目指すのは、単に「ペットと泊まれる宿」ではなく、愛犬がいることで人生の景色そのものが豊かになるような、真に心を満たす滞在体験。館内は愛犬への高いホスピタリティと、人へのラグジュアリーを両立させた造りとした。安全性と快適性を追求した専用設備を備え、すべての空間で愛犬を大切な家族として一緒に過ごせる空間設計を導入している。
客室
箱根の豊かな自然や名湯を堪能できる温泉体験に加え、料理長が手がけるジャンルを超えた創作美食も魅力のひとつ。箱根の地形を地産食材で表現したアーティスティックなコース料理などを提供する。
食事風景