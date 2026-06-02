豊洲公園で日本最大級のマレーシアイベント開催--民族舞踊やグルメ、伝統文化体験も
マレーシアフェア2026東京 運営事務局は10月30日〜11月1日、日本最大級のマレーシアイベント「マレーシアフェア2026東京」を、「豊洲公園 花木とモニュメント広場」(東京都江東区)で開催する。入場無料。
マレーシアフェア2024東京の様子(ステージ)
東京では2年ぶりとなる今回は、「All About Malaysia」がテーマに実施。日本にいながらマレーシアのグルメや民族舞踊、伝統文化など、多彩な魅力を体感できる。
見どころは、本国から来日したダンサーによる色鮮やかでリズミカルな民族舞踊ステージ。会場には多数のキッチンカーが出店し、国民食である「ナシレマ」や串焼き料理「サテー」といった本格的な南国スパイスグルメを味わえる。
ナシレマ
まるで現地を旅しているかのような気分を五感で楽しめるコンテンツを用意。オリジナルの布染めができる「バティック体験」や、気軽に楽しめるボディアート「ヘナタトゥー」などの伝統文化アクティビティ、現地のお菓子や調味料、雑貨など200アイテム以上がそろう特設マーケット「Halal2Go Mart」などを楽しめる。
バティック体験
マレーシアフェア2025大阪の様子
開催時間は各日10:00〜18:00まで。
マレーシアフェア2024東京の様子(ステージ)
東京では2年ぶりとなる今回は、「All About Malaysia」がテーマに実施。日本にいながらマレーシアのグルメや民族舞踊、伝統文化など、多彩な魅力を体感できる。
ナシレマ
まるで現地を旅しているかのような気分を五感で楽しめるコンテンツを用意。オリジナルの布染めができる「バティック体験」や、気軽に楽しめるボディアート「ヘナタトゥー」などの伝統文化アクティビティ、現地のお菓子や調味料、雑貨など200アイテム以上がそろう特設マーケット「Halal2Go Mart」などを楽しめる。
バティック体験
マレーシアフェア2025大阪の様子
開催時間は各日10:00〜18:00まで。