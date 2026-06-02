米全国紙ＵＳＡトゥデーのボブ・ナイチンゲール記者は１日（日本時間２日）に自身のＸ（旧ツイッター）に「ＭＬＢ選手会はリーグ（ＭＬＢと球団オーナー）のサラリーキャップ案をあらゆる点で不適切として断固拒否した」と投稿した。

同紙の報道によると、ＭＬＢ選手会で暫定事務局長を務めるブルース・マイヤー氏は「受け入れた場合、（選手側は）５億ドル（７９８億円）の減給となり、一部の契約が保証されなくなる」と語った。

オーナー側がロックアウトで対抗することは濃厚だが、同氏は「我々の組合は１度も破たんしたことがない。これからも破たんすることはないだろう」と選手会の強さを強調すると、ＭＬＢ史上最長の２３２日間に及ぶストライキで１９９４年のワールドシリーズが中止になる前にＭＬＢが提示した案より悪いと指摘した。

「本当に驚いたよ。もっと見栄えを良くしようと努力すると思っていたのにそれすらしなかった」

ＭＬＢは球団に対し２億４５３０万ドル（約３９１億円）のサラリーキャップと１億７１２０万ドル（約２７３億円）の最低年俸を提示したが、マイヤー氏は「この数字には福利厚生やアマチュア選手の契約金が含まれていないことを考えると誤解を招く」と批判。収益分配を５０―５０で約束したが、「選手たちはすでに収益の５０パーセント以上を受け取っているのだから、収益が予測を下回った場合に給与が減額される可能性を受け入れる理由はない」と述べ、昨年、ＮＢＡの選手たちがリーグの収益予測が達成できなかったために約５億ドルを返還しなければならなかったことを例に挙げた。

ＭＬＢはマイヤー氏の記者会見から４５分ほどで声明を発表し、「我々の提案はファンの懸念に応えるものです」「ＭＬＢ選手会が交渉の場で我々の提案に反論したいのであれば喜んで耳を傾けます」と主張した。

マイヤー氏はファンが懸念しているＭＬＢの格差についてはドジャースやメッツの年俸総額が原因ではなく、収益分配金を受け取っているにも関わらず給与支払いにあてようとしない球団が原因だと主張しており、平行線だ。

現在の労働協約は現地時間１２月１日午後１１時５９分に失効する。「マイヤー氏は「皆が理性的に考えてくれれば、最終的には合意するだろう。いつになるか、何が必要になるかは分からないが、互いに話し合って解決しなければならない」と訴えるも「早期の合意を期待するほど楽観的ではないが、一方で何が起こるか分からない」と含みを持たせた。

交渉が決裂してオーナー側がロックアウトに訴え、選手会が対抗してストライキという泥試合に発展しないことを願うばかりだ。