“2児の母”白洲迅の妻・竹内渉、1歳迎えた娘の顔出しソロショット公開「ニコニコご機嫌ちゃん」「すでに完成されている」と反響
【モデルプレス＝2026/06/02】俳優・白洲迅の妻でタレントの竹内渉が5月31日、自身のInstagramを更新。1歳を迎えた娘の近影を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】イケメン俳優の39歳妻「ほっぺたぷくぷく」1歳迎えた長女のおめかしショット
竹内は「結構前の話になってしまいますが 可愛い可愛い娘が1歳のお誕生日を迎えました」とつづり、娘の写真を投稿。家で撮影したと思われる、ピンクのチェック柄のワンピース姿でアンパンマンのおもちゃと共に笑う姿や、写真スタジオで撮影したと思われる、ドレスアップして頭に大きなリボンをつけ、手には星のステッキを握りしめた姿などを披露した。「最近はぬいぐるみを1つずつギューっとするのが好きみたいで、長男の時はなかったその行動に、女の子なんだなぁ と感じています」と、長男との性格の違いも説明している。
また竹内は「あっという間の1年間でしたが また更に楽しい1年を過ごせるよう 親としても頑張りたいと思います」と、これからの1年に向けての抱負を記し、投稿を結んだ。
この投稿には「めーっちゃ可愛い」「遺伝子凄い」「すでに完成されている」「ニコニコご機嫌ちゃん」「ほっぺたぷくぷくで可愛い」「色々握りしめてるお手手が愛おしい」などといった反響が寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】イケメン俳優の39歳妻「ほっぺたぷくぷく」1歳迎えた長女のおめかしショット
◆竹内渉、娘のソロショット披露
竹内は「結構前の話になってしまいますが 可愛い可愛い娘が1歳のお誕生日を迎えました」とつづり、娘の写真を投稿。家で撮影したと思われる、ピンクのチェック柄のワンピース姿でアンパンマンのおもちゃと共に笑う姿や、写真スタジオで撮影したと思われる、ドレスアップして頭に大きなリボンをつけ、手には星のステッキを握りしめた姿などを披露した。「最近はぬいぐるみを1つずつギューっとするのが好きみたいで、長男の時はなかったその行動に、女の子なんだなぁ と感じています」と、長男との性格の違いも説明している。
◆竹内渉の投稿が話題
この投稿には「めーっちゃ可愛い」「遺伝子凄い」「すでに完成されている」「ニコニコご機嫌ちゃん」「ほっぺたぷくぷくで可愛い」「色々握りしめてるお手手が愛おしい」などといった反響が寄せられている。
白洲と竹内は2022年4月に結婚を発表。2024年1月に第1子となる長男、2025年4月に第2子となる長女が誕生した。（modelpress編集部）
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